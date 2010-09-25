به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با مضمون آموزش زبان فارسی به کودکان تهیه شده و همراه با آیتمهای موزیکال است. در این برنامه شهرام لاسمی، رامین ناصرنصیر، رضا عظیمی، کاظم سیاحی و بازیگر خردسال ملیکا ناظری نیز به ایفای نقش میپردازند. این برنامه از ساعت 14 به مدت 20 دقیقه روی آنتن شبکه هفت میرود.
- برنامه "قرآن کریم" برای پخش از سیمای کردی شبکه سحر تهیه میشود. این برنامه به تهیهکنندگی حسین مجیدزاده 30 جزء قرآن را با ترجمه کردی برای مخاطبان این شبکه ارائه میدهد.
- مسابقه "نسیم وصل" در 15 قسمت 25 دقیقهای روزهای پنجشنبه ساعت 13 از شبکه سه پخش میشود. این مسابقه به تهیهکنندگی محمد محمدیان تهیه شده و تلفنی است. در این مسابقه سئوالاتی از منابع معارفی و قرآنی پرسیده میشود.
- برنامه "زن ایرانی" با هدف ارج نهادن به حضور زنان در سالهای دفاع مقدس از شبکه هفت روی آنتن میرود. این برنامه به تهیهکنندگی سیدمجتبی رضوی طوسی و اجرای مریم سیگارودی هر شب ساعت 20 پخش میشود.
- فیلم تلویزیونی "مانگرو" به کارگردانی مهدی صباغزاده در پنجمین دوره جشنواره فیلم ماربلا به نمایش در میآید. این جشنواره از 23 تا 25 اکتبر برگزار میشود.
- ساعت پخش برنامههای شبکه آموزش از 15 به 17 ساعت افزایش پیدا کرده است.
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