عضویت اسرائیل در یوفا بازنگری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "میشل پلاتینی" روز چهارشنبه در مقر یوفا در کشور سوییس با "جبریل رجوب" دیدار کرد.

رجوب که علاوه بر ریاست فدراسیون فوتبال فلسطین، رئیس کمیته ملی المپیک این کشور نیز هست در دیدار با پلاتینی وی را در جریان موانع رژیم صهیونیستی در فعالیت های ورزشی فلسطینیان در سرزمین های اشغالی قرار داد.

جبریل رجوب در این دیدار تاکید کرد: ورزشکاران فلسطینی به ویژه بازیکنان، مربیان و تیم های فوتبال هم اکنون در کشور خود محاصره شده اند و از طرفی تیم دیگری هم نمی تواند با ما دیدار داشته باشد.

رئیس اتحادیه فوتبال یوفا پس از شنیدن اظهارات رئیس فدراسیون فوتبال فلسطین اظهار داشت: این سیاست های اسرائیل که بیانگر خروج از قوانین و موازین بین المللی است از طرف ما رد می شود و این امکان وجود دارد که در مسئله عضویت اسرائیل در یوفا بازنگری صورت گیرد.

پلاتینی تاکید کرد: اسرائیل پس از آنکه به زیرمجموعه یوفا اضافه شده باید به قوانین بین المللی ورزشی احترام گذارد و در غیر این صورت پیامدهای وخیمی طی نشست آتی یوفا در انتظار آنها خواهد بود.

خاطرنشان می شود نشست آتی شورای اجرایی یوفا در ماه اکتبر آینده (اواسط مهرماه) برگزار می شود.