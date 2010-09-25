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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۴۹

بازیگر سوئدی نقش منفی "ماموریت غیر ممکن 4" را بازی می‌کند

بازیگر سوئدی نقش منفی "ماموریت غیر ممکن 4" را بازی می‌کند

مایکل نیکویست بازیگر سوئدی برای ایفای نقش منفی فیلم "ماموریت غیر ممکن 4" برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی چهارمین قسمت مجموعه سینمایی "ماموریت غیر ممکن" به کارگردانی براد برد و تهیه کنندگی استودیوی پارامونت مرحله پیش تولید خود را از سر می‌گذراند.

این فیلم پائیز امسال با شرکت تام کروز در ونکوور، پراگ، دوبی  و آمریکا کلید می‌خورد. روز 16 دسامبر 2011 نیز برای اکران فیلم برگزیده شده است.

نیکوئیست با درخشش در سه گانه "هزاره" شامل فیلمهای "دختری با خالکوبی اژدها" ،‌"دختری که با آتش بازی کرد" و "دختری که لانه زنبور را خراب کرد" خوش درخشید و توجه هالیوود را به خود جلب کرد.

پیش از این جرمی رنر، پائولا پاتون، ولادیمیر میشکوف، سایمون پگ و وینگ ریمز برای بازی در این قسمت انتخاب شده بودند. تام کروزعلاوه بر بازی در نقش اول این فیلم در تهیه آن نیز شراکت دارد. فیلمنامه "ماموریت غیر ممکن 4" را جاش اپل بام و آندره نمچ نوشته‌اند.

هنوز از جزئیات قصه "ماموریت غیر ممکن 4" اطلاعی منتشر نشده اما احتمال می‌رود در نهایت نام دیگری برای فیلم برگزیده شود.

کد مطلب 1158211

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