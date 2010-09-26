نسل امروز باید با آثار و فرهنگ دفاع مقدس آشنا شود

احمد جباری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس اظهارداشت: به منظور حفظ ارزشهای دفاع مقدس، روحیه و فرهنگ بسیجی باید در جامعه حفظ شود و آحاد مردم جامعه به ویژه نسل امروز باید با آثار و فرهنگ دفاع مقدس آشنا شوند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان نظام در هر زمانی نباید فراموش کنند که خون شهدا باعث آرامش و راحتی امروز ما است، گفت: اگر به گذشته مراجعه کنیم و تاریخ ایران اسلامی را ورق بزنیم خواهیم دید که فرزندان این سرزمین از پیر و جوان حماسه‌ای بزرگ را برای دفاع از میهن اسلامی ورق زده اند.

وی ادامه داد: این حماسه در حالی رقم می خورد که نیروی منسجم دفاعی و نظامی برای دفاع از کشور وجود نداشته و سپاه نیز در آن زمان نیرویی تازه تاسیس بوده است.

نماینده غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن چیزی که در دفاع از کشور و جنگ، رزمندگان را قدرتمند ساخته بود نیروی ایمان و قدرت خود باوری بود که همه اقشار جامعه در دست‌ یابی به آن نقش داشته اند و خیال فتح 24 ساعته ایران را به شکستی سخت برای آنها مبدل ساخت.

وی تصریح کرد: در پیچ و خم زندگی روزمره فرهنگ شهادت و شهید پروری نباید فراموش شود چرا که خانواده شهدا و شهیدان ما عزیزترینهای خود یعنی فرزندان و جان خود را فدا کرده اند.

نماینده غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: خاطرات، حوادث جنگ، دلاور مردیها، و دستاورد‌های دفاع مقدس باید شناخته و به نسل های آینده معرفی شوند این وظیفه همه ملت اسلامی است که نام و یاد شهدای دفاع مقدس را به خوبی به نسلهای آینده معرفی کنند.

جباری ادامه داد: استان هرمزگان از جمله استا‌نهایی بوده که نقش محوری را در دوران دفاع مقدس برای حفظ آبهای خلیج نیلگون همیشه فارس به عهده داشته است.

وی بیان کرد: شهدا و رزمندگان استان هرمزگان خط شکنان و مبارزانی بودند که برخی از آنان در گمنامی به سر می برند و بسیاری دیگر نیز سرداران رشید و شناخته شده‌ ای هستند که موجب سرافرازی میهن اسلامی شدند و نباید یاد آنان فراموش شود.

نماینده غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: رزمندگان هرمزگان نیر‌و‌های خدومی بودند که کار دفاع از تنگه هرمز و منطقه استراتژیک خلیج فارس را در دوران دفاع مقدس بخوبی انجام دادند و همچون دیگر رزمندگان کشور وظیفه خود را در قبال میهن انجام دادند.