تجهیزات ضد احتراق و انفجار با سرمایه گذاری خارجی تولید می شود

مدیر بخش بازرگانی بین المللی واروم گروپ در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دلیل انتخاب ایران به عنوان اولین واحد تولید بین المللی این شرکت ،جایگاه ایران در صنایع وابسته به صنعت نفت و گاز در سطح جهان و وجود بازار بزرگ خاورمیانه و بازار در حال رشد کشورهای حاشیه دریای خزر است.

" تری شه " سرمایه گذاری چهار میلیون دلاری شرکت خود در منطقه آزاد انزلی به منظور تولید تجهیزات ضد احتراق و انفجار به عنوان صنایع Hitech در این خصوص اظهار داشت: مراحل انتخاب مکان برای سرمایه گذاری تولیدی، ثبت شرکت، تهیه زمین و انتقال خط تولید از کارخانه مادر در چین از شهریور ماه سال گذشته آغاز شده و اوایل آبان ماه سال جاری محصولات خود را وارد بازار مصرف می کند.

وی با بیان اینکه هرقطعه برقی در سیستم های روشنایی، تجهیزات برقی مشتمل بر لامپ، کلید، پریز، دوشاخه، کنداکتور، جعبه تقسیم، تابلوهای برق، کولر، جعبه تقسیم و سیستم کنترل برق که قابلیت ضد حریق و انفجار دارند جزو محصولات تولیدی این کارخانه تولیدی در فاز صنعت منطقه آزاد انزلی است در رابطه با موارد استفاده این تکنولوژی گفت: موارد مصرف این تکنولوژی در پالایشگاهها، صنایع پتروشیمی، معادن، صنایع شیمیایی، کارخانجات آرد سازی، ایستگاههای گاز، پمپ بنزین ها و در سد سازی است.

مدیر بخش بازرگانی بین المللی واروم گروپ در خصوص اهمیت بهره برداری از این تکنولوژی در صنایع و موارد پیش گفته تصریح کرد: با بهره گیری از این تجهیزات از بروز عامل سوم و ایجاد مثلث آتش جلوگیری شده و ضریب ایمنی خطوط تولید در مجتمع های تولیدی چون صنایع نفت و گاز به 100 درصد افزایش می یابد موضوعی که در افزایش کارکرد نیروی انسانی و بالا بردن کیفیت کار نقش بسزایی می تواند ایفا کند.

وی در ادامه منطقه آزاد را اولین شعبه تولیدی شرکت متبوع خود عنوان کرد و گفت: دلیل اصلی انتخاب ایران به عنوان اولین شعبه تولیدی محصولات خود در جهان، نیروی انسانی ماهر، وجود امنیت، بازار مصرف، اقتصاد رو به رشد و قرار گرفتن ایران در مرکز صنایع نفت و گاز است.

" تری شه " با بیان اینکه کیفیت بالای تکنولوژی این صنعت علاوه بر چین در کشورهای آمریکا، انگلیس،ایتالیا و آلمان نیز وجود دارد، افزود: شرکت واروم گروپ در طول 9 سال به صورت مستمر رتبه نخست را در زمینه تولید و صادرات در کشور چین به خود اختصاص داده و این درحالی است که شرکت واروم گروپ بزرگترین تولید کننده این محصولات در چین به عنوان سومین تولید کننده تجهیزات الکترونیک ضد انفجار و ضد اشتعال در جهان است.

وی در خصوص دلایل انتخاب منطقه آزاد انزلی به عنوان مکان سرمایه گذاری اظهار داشت: بافت سازمان منطقه آزاد انزلی و تعامل مدیران بهمراه امکان دسترسی سریع به مدیریت ها و حوزه های تصمیم گیر این منطقه، موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد منطقه آزاد انزلی در دسترسی به بازارهای داخلی ایران، خاورمیانه و کشورهای حاشیه دریای خزر، نیروی انسانی مجرب و شرایط آب و هوایی مناسب زمینه ساز انتخاب این منطقه برای سرمایه گذاری است.

مدیر بخش بازرگانی بین المللی شرکت واروم گروپ یادآورشد: بدلیل اینکه ایران جزو مصرف کنندگان عمده این محصولات است در مرحله نخست بدنبال پاسخگویی به بازار داخلی ایران هستیم و در مرحله بعد و با افزایش ظرفیت تولید بازارهای کشورهای خاورمیانه و کشورهای حاشیه دریای خزر را تأمین خواهیم کرد.

وی انتقال تکنولوژی، مدیریت بهره برداری، آموزش نیروی انسانی بومی را از دیگر اهداف شرکت خود در سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی عنوان کرد و افزود: از سوی دیگر سرویس دهی سریع و خدمات پس از فروش با بهترین کیفیت از مهمترین اهداف و برنامه های شرکت واروم گروپ در منطقه آزاد انزلی است چرا که آموزش و خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان چنین محصولاتی بخش مهمی از فرآیند فروش و مصرف را تشکیل می دهد.

" تری شه " همچنین با تصریح بر اینکه خط تولید چنین تکنولوژی در خاورمیانه وجود ندارد و در کشورهای اطراف ایران فقط روسیه دارای چنین خط تولیدی است، گفت: این کارخانه در مرحله نخست برای 20 نفر اشتغال زایی خواهد کرد و در ادامه و پس از آموزش نیروی های ایرانی تمامی پرنسل خود را از میان نیروهای ایرانی جذب خواهد کرد.