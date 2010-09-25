عسل دنا در نمایشگاه محصولات غذایی استانبول عرضه می شود

جبار کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: با تشکیل اتحادیه تولید کنندگان عسل در این استان که یکی از مصوبات سفر دوم هیئت دولت به کهگیلویه و بویراحمد بود، زمینه افزایش تولید و صادرات عسل استان فراهم شده است.

وی بیان کرد: میانگین تولید سالانه عسل در این استان حدود 600 تن است که با توجه به شرایط طبیعی این استان، یکی از مرغوبترین عسلهای تولیدی در کشور است.

کیانی عنوان کرد: لازم است آموزشهای لازم در زمینه های بسته بندی و شیوه صادرات به صادرکنندگان این محصول به خارج از کشور داده شود.

وی اظهار داشت: همچنین حمایت از تولید کنندگان عسل در این استان از سوی صندوق حمایت از تولید کنندگان سازمان توسعه تجارت ایران و بانک توسعه صادرات ضروری به نظر می رسد.