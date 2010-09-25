کارگاه مشبک سازی در فرهنگسرای کرمان برگزار می شود

صفیه حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در راستای اقدامات فرهنگی و هنری فرهنگسرای کوثر کرمان کارگاه آموزشی مشبک سازی در این فرهنگسرا برای علاقمندان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این کارگاه آموزشی به دنبال برگزاری کارگاه های آموزشی مقدماتی و با حضور استاد اکبر صوتی در کرمان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم از دوره مقدماتی این کارگاه گفت: کلیه ابزار مورد نیاز برای آموزش هنر مشبک نیز در اختیار هنر جویان قرار می گیرد.

حسینی نژاد زمان شروع این کلاسها را از 15 مهر ماه اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه این دوره آموزشی به عنوان آخرین دوره ای است که توسط استاد اکبر صوتی در کرمان برگزار می شود، علاقه مندان می توانند جهت استفاده از این کلاسها در اسرع وقت به فرهنگسرای کوثر مراجعه کنند.