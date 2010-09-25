به گزارش خبرنگار مهر در قم، رسول موسوی نژادیان قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری مراسم افتتاحیه جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) در قم اظهار داشت: افتتاحیه این جشنواره را اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم عهدهدار شده است و این برنامه همزمان با جشنواره کریمه اهلبیت(ع) برگزار خواهد شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم همزمان با دهه کرامت با همکاری مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم همایش مهدویت درآموزههای رضوی را که یکی از همایشهای جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) است، 22 مهر ماه سال جاری برگزار میکند.
معاونت فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، اشاعه فرهنگ رضوی مهدوی، فعالیتهای فرهنگی هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین (ع) به ویژه امام رضا (ع) و امام زمان(عج) را از جمله اهداف برگزاری این همایش ذکر کرد.
موسوی نژادیان با بیان اینکه هفت محور اصلی برای این بخش از همایش در نظر گرفته شده است، گفت: امام شناسی از منظر امام رضا (ع)، رابطه امام و مردم از منظر امام رضا (ع)، امام مهدی(عج) در بیان امام رضا(ع)، دوران غیبت از منظر امام رضا(ع)، دوران ظهور در بیان امام رضا (ع) و حرم رضوی و ترویج فرهنگ مهدویت از جمله محورهای این بخش از جشنوار فرهنگی و هنری امام رضا (ع) است.
وی در پایان ویژگیهای عصر غیبت، پیامد غیبت و عدم حضور امام، انتظار در کلام و سیره امام رضا(ع)، دینمداری در دوران غیبت، جایگاه شرایع آسمانی در دوران ظهور منجی، تربیت نسل منتظر و ولایتمداری در جامعه اسلامی را از موضوعات دیگر مجموعه محورهای همایش ذکر کرد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم از برگزاری همایش مهدویت در آموزههای رضوی در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، رسول موسوی نژادیان قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری مراسم افتتاحیه جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) در قم اظهار داشت: افتتاحیه این جشنواره را اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم عهدهدار شده است و این برنامه همزمان با جشنواره کریمه اهلبیت(ع) برگزار خواهد شد.
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