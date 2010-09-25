وزیران اطلاعات و کشور به کمیسیون امنیت ملی مجلس می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات برای پاسخگویی به سئوالات الیاس ناداران نماینده مردم تهران و مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در این کمیسیون حضور پیدا می کند.

همچنین مصطفی محمد نجار وزیر کشور نیز برای پاسخ به 8 سئوال ناصری‌نژاد، کواکبیان، نوروزی، گروسی، نجیب حسینی، نقوی حسینی، قاضی‌پور، بشیری، کرمی‌راد، جلالی، دلخوش، انصاری، اسلامی‌پناه، محمدعلی کریمی، علی مطهری(نماینده تهران)، نصیری، سنایی، اولیاء، میگلی‌نژاد این هفته به کمیسیون امنیت ملی مجلس می رود.

بررسی آخرین تحولات امنیتی و انتظامی کشور و اتباع خارجی با حضور مسئولان مربوطه و نیز بررسی آخرین اخبار و تحولات جهانی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران با حضور سخنگوی وزارت امور خارجه از دیگر دستور کارهای نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این هفته است.

کارگروه روابط خارجی این کمیسیون، روابط جمهوری اسلامی ایران با همسایگان جنوبی را با حضور مسوولان مربوطه مورد بررسی قرار خواهد داد و کارگروه حقوق بشر بررسی تطبیقی اعلامیه حقوق بشر اسلامی با اعلامیه حقوق بشر را با حضور مسئولان مربوطه در دستور کار خود دارد.

