هنگامه قاضیانی بازیگر گزیده‌ کاری است که امسال برای ایفای نقش در فیلم سینمایی"بیداری رویاها" به کارگردانی محمد‌علی باشه‌آهنگردر یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم دفاع مقدس موفق به جایزه بهترین بازیگرزن شد.

قاضیانی درباره احساسش بعد از دریافت این جایزه به خبرنگارمهرگفت: انتظار دریافت این جایزه را در این جشنواره داشتم. چون در جشنواره بیست وهشتم فیلم فجر کمی درمورد فیلم "بیداری رویاها" ‌بی‌مهری شده بود. به نظر من این فیلم آنقدر اثر بدی نبود که دیده‌نشود و مورد توجه قرار نگیرد.

وی ادامه داد: شخصیت "رخشانه" در این فیلم جزء نقش‌هایی است که روی آن کار شده بود، و از آنجاکه صبر من زیاد است و به خدا وعدالتش معتقدم انتظار دریافت این جایزه را داشتم. خوشحالم از اینکه نقش "رخشانه" در جایی که خانه واقعی‌اش بود دیده شد و توانست به حقش برسد.

قاضیانی افزود: ترکیب هیئت داوران این جشنواره هم برای من خیلی مهم بود. هنرمندان شاخص و موجهی مانند محمد حسین حقیقی، ابوالحسن داوودی،عزیز الله حمیدنژاد، علی نصیریان، محمدرضا شرف الدین جز هیئت داوران این جشنواره بودند. اعلام من به عنوان بهترین بازیگر توسط این داوران باعث شد اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنم. سالی که من سیمرغ بهترین بازیگر را گرفتم نیز ترکیب هیئت داوران مورد توجه بود.

بازیگر " به همین سادگی" گفت: شب بسیاری خوبی را پشت سر گذاشتم. خیلی خوشحالم و تصور می کنم اتفاقی که باید روی می داد در جای درستش افتاده است. من انتظار داشتم با توجه به نقدهای خوبی که شنیده بودم درجشنواره پارسال این کار دیده شود. من آدم پر توقعی نیستم و انتظار هم ندارم که هر سال جایزه دریافت کنم. اما جای تعجب بود که در میان فیلم‌های سال گذشته و نقش‌های زنی که وجود داشت نامی از "رخشانه" نبود.این جایزه برای عزیزانی است که جانشان را برای این سرزمین فدا کردند.

وی درباره تاثیر دریافت جایزه در انتخاب‌های بعدی‌اش گفت: این جایزه را در قلبم به همه مادران و زنان منتظر تقدیم می‌کنم. اگر سری به سایت من به این آدرس WWW.HENGAMEH GHAZIANI.COM و یا INFO@HGHAZIANI.COM بزنید، متوجه می‌شوید که من کارم را با فیلم سینمایی و با کارگردانی چون حسن هدایت و آقای انتظامی آغاز کردم. تجربه تئاتر هم نداشتم اما ناگهان به سراغ فیلم کوتاه و بازی در تئاتر گرایش پیدا کردم. من احساس کردم حالا که وارد سینما شده‌ام باید به یک ثبات برسم. کاری نبوده که من در آن تامل نکرده باشم. و بیهوده سراغ بازی در اثری نرفته‌ام. هر سریالی را هم قبول نکردم. اما مثلا در سریال"سرزمین کهن" به کارگردانی کمال تبریزی به ایفای نقش پرداختم که بی‌صبرانه در انتظار پخش آن هستم.

وی ادامه داد: رسالت من تاثیر گذاری است. من باید به اصطلاح پولم را حلال کنم و ببینم که کجا بهترین مکان برای ارائه هنرم وجود دارد. اما جایزه‌هایی را هم که در جشنواره فیلم وارنا دربلغارستان، جشنواره فیلم فجر، جشن دنیای تصویر و جشنواره دفاع مقدس دریافت کرده ام برایم بسیار با ارزش و ماندگار هستند.