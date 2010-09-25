کشند قرمز در شمال دریای عمان شکوفا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: منطقه دریای عمان، سواحل چابهار در هفته گذشته شاهد بلوم پلانکتونی بوده که این بلوم به صورت محدود صرفاً در منطقه بندر شهید کلانتری چابهار مشاهده شده و بلافاصله از بین رفته است.

تورج همتی تاکید کرد: جلبک پدیده آورنده این کشند قرمز برخلاف سال گذشته ، گونه Cochlodinium نبوده و احتمالاً گونه ای از جنس Gymnodinium است.

به دنبال پدیده کشند قرمز که در روز 22 شهریور در خلیج فارس رخ داده است و منطقه وسیعی از تنگه هرمز تا جزیره قشم و بندر عباس و از شرق جزیره هرمز تا تیاب را در برگرفته است. همچنین وجود جنس "Peridinium" که از جلبکهای تک سلولی دوتاژکی است به ثبت رسیده که خوشبختانه تاکنون تلفات ماهی و سایر آبزیان را بدنبال نداشته است.



مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان توضیح داد: سال گذشته اداره کل حفاظت محیط زیست استان پروژه تحقیقاتی با کمک دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار تحت عنوان "بررسی مقدماتی پراکنش فیتوپلانکتونهای تشکیل دهنده بلوم در مناطق ساحلی جنوب شرقی ایران (شمال دریای عمان)" اجراء کرده است.

وی خاطر نشان کرد: طی این فعالیت در فاز عملیاتی پروژه هر دو هفته یک بار از 8 ایستگاه ساحلی نمونه برداری شده و همزمان فاز آزمایشگاهی پروژه جهت شناسایی فیتو پلانکتونها انجام شده است.



وی افزود: در این مطالعات بررسی نتایج تا کنون مبین این مسئله است که بعضی گونه های تشکیل دهنده بلوم در بعضی مناطق استان مشاهده شده که می توان به گونه Cochlodinium polykrikoides اشاره کرد این گونه قبلاً در ایستگاههای واقع در غرب چابهار بلوم تشکیل داده و موجب تغییر رنگ آب دریا در این منطقه شده است.



همتی اضافه کرد: گزارشهایی که قبلاً از شرق چابهار و دریای بزرگ اعلام شده حاکی از این مسئله است که بلوم این گونه با شروع بادهای موسمی به سمت شرق هم کشیده شده اما در شرق چابهار بلوم تک گونه ای نبوده و توام با گونه دیگری است.

شکوفایی جلبکی (کشند قرمز) از جمله پدیده هایی است که در اثر شرایط محیطی و در محیطهایی که تحت تاثیر فعالیتهای انسانی هستند نظیر مناطقی که با آلودگی فاضلاب انسانی، صنعتی، آب توازن شناورها، آلودگی نفتی و سایر آلودگیها مواجه هستند ایجاد می شود.