تعلیق قانون مشاغل سخت و زیان آور در شعب تامین اجتماعی

ناصر برهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور کارگران به دلیل برخی مشکلات هنوز قابلیت اجرایی در شعب تامین اجتماعی پیدا نکرده است.

وی تاکید کرد: برای جمع بندی این موضوع و رفع اختلافات در این زمینه قرار است 14 مهر ماه جاری با مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی جلسه ای برگزار کنیم.

برهانی اظهار داشت: براساس آیین نامه جدید، کارگران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور که در واحدهای دولتی شاغل بودند اما از تسهیلات مشاغل سخت و زیان آور استفاده نمی کردند می توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده برای این مشاغل بهره مند شوند.

به گفته برهانی، در آیین‌نامه فعلی قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور هر کارگری که سالانه بیشتر از 10 روز غیبت غیر موجه داشته باشد نمی‌تواند با استناد به این قانون بازنشسته شود و اختلاف در این زمینه مانع از اجرای ان شده است.

بر اساس مصوبه جدید شورای عالی حفاظت فنی، هر کارگری در سال با 45 روز غیبت غیر موجه می‌تواند بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شود مشروط به اینکه در 20 سال کار خود بیشتر از 225 روز غیبت غیر موجه نداشته باشد.