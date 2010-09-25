به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا بخشی قبل از ظهر شنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه جشنواره خوشنویسی نینوا با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در ماه محرم برگزار میشود گفت: سال گذشته نیز این جشنواره برگزار شد و امسال نیز خوشنویسان برتر در این جشنواره شرکت میکنند و زمان برگزاری آن از اول تا 10 ماه محرم خواهد بود.
وی تصریح کرد: در این جشنواره هنرمندان و خوشنویسان آثار خود را با موضوعات رشادت، حماسه و قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در قطعات مختلف ارائه میکنند.
بخشی با اشاره به نمایش آثار ارسالی به جشنواره عنوان کرد: زمان برگزاری نمایشگاه مشخص نیست و به دنبال رایزنی برای کسب نتیجه مشخص هستیم تا بتوانیم برگزیدگان در رشته نستعیلق، شکسته نستعلیق و نسخ و ثلث را انتخاب و تجلیل کنیم.
رئیس انجمن خوشنویسان استان قم بیان کرد: نمایشگاه آثار ارسالی به دومین جشنواره نینوا در ایام محرم برگزار میشود و با توجه به اینکه ایام محرم در پایان سال است از دو ماه قبل از برگزاری فرخوان را منتشر کرده و 20 روز قبل از برگزاری نمایشگاه آثار جمعآوری و پس از آن در اول ماه محرم نمایشگاه برگزار میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: استان قم از نظر هنر خوشنویسی رتبه بالایی را در کشور دارد و ظرفیتها و هنرمندان بسیاری در این استان یافت میشوند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن خوشنویسان استان قم از برگزاری دومین جشنواره استانی خوشنویسی نینوا همزمان با ماه محرم در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا بخشی قبل از ظهر شنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه جشنواره خوشنویسی نینوا با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در ماه محرم برگزار میشود گفت: سال گذشته نیز این جشنواره برگزار شد و امسال نیز خوشنویسان برتر در این جشنواره شرکت میکنند و زمان برگزاری آن از اول تا 10 ماه محرم خواهد بود.
نظر شما