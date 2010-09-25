به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا بخشی قبل از ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه جشنواره خوشنویسی نینوا با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در ماه محرم برگزار می‌شود گفت: سال گذشته نیز این جشنواره برگزار شد و امسال نیز خوشنویسان برتر در این جشنواره شرکت می‌کنند و زمان برگزاری آن از اول تا 10 ماه محرم خواهد بود.



وی تصریح کرد: در این جشنواره هنرمندان و خوشنویسان آثار خود را با موضوعات رشادت، حماسه و قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در قطعات مختلف ارائه می‌کنند.



بخشی با اشاره به نمایش آثار ارسالی به جشنواره عنوان کرد: زمان برگزاری نمایشگاه مشخص نیست و به دنبال رایزنی برای کسب نتیجه مشخص هستیم تا بتوانیم برگزیدگان در رشته نستعیلق، شکسته نستعلیق و نسخ و ثلث را انتخاب و تجلیل کنیم.



رئیس انجمن خوشنویسان استان قم بیان کرد: نمایشگاه آثار ارسالی به دومین جشنواره نینوا در ایام محرم برگزار می‌شود و با توجه به این‌که ایام محرم در پایان سال است از دو ماه قبل از برگزاری فرخوان را منتشر کرده و 20 روز قبل از برگزاری نمایشگاه آثار جمع‌آوری و پس از آن در اول ماه محرم نمایشگاه برگزار می‌شود.



وی در پایان خاطرنشان کرد: استان قم از نظر هنر خوشنویسی رتبه بالایی را در کشور دارد و ظرفیت‌ها و هنرمندان بسیاری در این استان یافت می‌شوند.

