3.1 مگاوات ساعت مصرف برق تبریز کاهش یافت

مهندس علی اکبر برقی مقدم، در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: از آغازطرح جمع آوری لامپ های کم بازده واحدهای صنفی و تجاری در تبریز تاکنون ، به میزان 3.1مگاوات ساعت انرژی صرفه جویی و به همین میزان از رشد پیک بار جلوگیری شده است.

وی مشارکت اصناف تبریز در جمع آوری لامپ های پرمصرف را ستودنی عنوان کرد و افزود: طرح جمع‌آوری لامپ‌های پرمصرف مورد استفاده در بخش تجاری در سطح شهرستان‌های تبریز، اسکو و آذرشهر آغاز شده و تا جمع‌آوری کامل ادامه خواهد داشت.

برقی مقدم تعداد مشترکان تجاری کلانشهر تبریز را 107 هزار مشترک عنوان کرد و گفت: قبل از جمع آوری لامپ های پرمصرف، برنامه ریزی های لازم از قبیل تشکیل جلسه با مقامات استانی، تشکیل کارگروه های تخصصی،هماهنگی با شورای اصناف، تخصیص چهار هزار شعله لامپ کم مصرف در توان های مختلف صورت گرفته و از طریق رسانه های محلی و صدا و سیمای استان اطلاع رسانی کامل، انجام شده بود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز اظهار داشت: این شرکت به منظور تعالی فرهنگ مدیریت مصرف تاکنون بیش از 15 هزار شعله لامپ کم مصرف به مساجد اهدا کرده و 9 هزار لامپ LED رایگان نیز برای زیبا سازی شهر در مناسبات در اختیار مساجد و شهرداری تبریز گذاشته است.