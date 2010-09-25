به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز مینایی با بیان اینکه بازیهای حاضر در این دوره از نمایشگاه رسانههای دیجیتال محتوای تاریخی و اساطیری دارند تاکید کرد: این بازیها با جذابیت محتوایی می توانند تاثیر بسیاری بر خلاقیت مخاطبها که بخش عمدهای از آنها را کودکان و نوجوانان تشکیل میدهند بگذارند.
وی در ارزیابی خود از برگزاری نمایشگاه رسانههای دیجیتال گفت: هر سال بیش از گذشته در بخش کیفی نرم افزارها سرمایهگذاری میشود اما آنچه مسلم است در حال حاضر بیش از هر کاری باید بر فرهنگسازی در استفاده از رسانههای دیجیتال تاکید شود.
مینایی رسانه دیجیتال را دارای توانایی راهگشایی در تحول استفاده از فن آوری اطلاعات برای پیشبرد اهداف فرهنگی عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به سرمایهگذاریهای مرکز توسعه فناوری اطلاعات رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این حوزه به حرکت در جهت کیفیت بالاتر نرم افزارهای چند رسانهای امیدوار هستیم.
به گفته مدیر کل بنیاد ملی بازیهای رایانهای حضور بینالمللی در نمایشگاههای خارجی و نیز مقایسه محصولات خارجی شرکت کننده در نمایشگاه ایران بیانگر مقام اول ایران در منطقه در حوزه رسانههای دیجیتال است.
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