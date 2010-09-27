به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اخبار اخیر منتشر شده در رابطه با افزایش قابل توجه شهریه دانشگاههای انگلیس و آزمونهای ورودی دشوار، 130 موسسه آموزشی آمریکایی شامل تعداد زیادی از دانشگاههای معروف "آیوی لیگ" (لیگ بهترین دانشگاههای آمریکا) با توجه به رکود اقتصادی انگلیس و دانشجویان علاقه مند به ادامه تحصیل در دانشگاههای برتر دنیا استقبال شدیدی از جذب این دانشجویان کرده اند.

به گفته کارشناسان، بورسیه های تحصیلی وسوسه برانگیز و کمک هزینه های دانشجویی بالغ بر 20 هزار پوندی دانشگاههای آمریکا باعث شده تا هزاران دانشجوی انگلیسی خواهان تحصیل در این کشور باشند.

طی چند سال اخیر بالغ بر 180 هزار دانشجوی انگلیسی موفق به تحصیل در رشته های مورد علاقه خود نشده و با توجه به کاهش روز افزون بودجه در نظر گرفته شده توسط بخش دولتی انگلیس، تعداد دانشجویان ناکام هر سال افزایش پیدا می‌کند.

بر اساس گزارش تلگراف، 127 دانشگاه آمریکایی شامل هاروارد، ییل، پرینستون، جان هاپکینز، دوک و موسسه فناوری ماساچوست قصد دارند با ثبت نام دانشجویان انگلیسی شمار بیشتری از دانشجویان اروپایی را به خود جذب کنند.