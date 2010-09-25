عملیات احداث نیروگاه برق سد خدآفرین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، قرار است نیروگاه برق سد خدآفرین در مدت سه سال به صورت بی.او.تی ( B.O.T ) با صرف هزار و 30 میلیارد ریال شامل60 میلیون یورو اعتبار ارزی و 280 میلیارد ریال اعتبار ریالی احداث شود.

ظرفیت تولید سالانه این نیروگاه 275 گیگاوات ساعت بوده و برق تولیدی آن برای تامین برق مورد نیاز منطقه، بالا بردن قابلیت اطمینان و پایداری شبکه سراسری برق کشور و تسریع در بازگشت سرمایه گذاری، مصرف می شود.

تثبیت حقوق کشورمان در استفاده از منابع انرژی رودخانه ارس، قابلیت تبادل انرژی با کشورهای همجوار، اشتغالزایی و ایجاد بستر لازم برای پیشرفت صنعتی و جلوگیری از کوچ مرزنشینان از دیگر اهداف احداث نیروگاه برق آبی سد خدآفرین اعلام شده است.

قرار است با بهره برداری از این طرح ملی در قالب دو واحد 50 مگاواتی برای 50 نفر فرصت شغلی جدید ایجاد شود.

سد خدآفرین با طول تاج 400 متر و حجم مخزن یک میلیارد و 612 میلیون مترمکعب در فاصله 196 کیلومتری پایین دست سد ارس بر روی این رودخانه مرزی به طور مشترک با کشور جمهوری آذربایجان در حال احداث است.

سد خداآفرین در جوار شهری به همین نام در فاصله 150 کیلومتری شمال تبریز قرار دارد.