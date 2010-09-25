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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۰۲

برای حضور در مسابقات جهانی/

ساحلی بازان والیبال عازم "چنا"شدند

ساحلی بازان والیبال عازم "چنا"شدند

تیم‎های والیبال ساحلی کشورمان به منظور حضور در مسابقات قهرمانی جهان عازم "چنا" هند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فرخی و آق محمد سلاق (تیم الف)، رضا نائینی و رحمان رئوفی (تیم ب) و یوسف دوبنده و رحمان رئوفی (تیم ج) نمایندگان کشورمان هستند که در مسابقات والیبال ساحلی 2010 قهرمانی جهان شرکت می‌کنند. حمید موحدی (سرمربی) و مهرداد مهران پور (آنالیزور) هدایت این بازیکنان را بر عهده دارند.

مسابقات والیبال ساحلی 2010 قهرمانی جهان طی روزهای 5 تا 10 مهرماه در چنا هند برگزار می‌شود. روز نخست این رقابت‌ها به برگزاری دیدارهای انتخابی اختصاص دارد. مسابقات انتخابی با حضور 58 تیم برگزار می شود تا 24 تیم برتر برای شرکت در مرحله اصلی مسابقات که از روز سه شنبه آغاز می‌شود، انتخاب شوند.

حضور مطلوب و قدرتمند در بازی‌های آسیایی گوانگجو و نیز دومین دوره بازی‌های آسیایی ساحلی در عمان هدف از اعزام ساحلی بازان به مسابقات قهرمانی جهان است.

کد مطلب 1158259

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