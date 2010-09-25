معارف جنگ برای نسل جدید تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالسعید حقیقی مقدم، ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به هفته دفاع مقدس اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور شور و شعور و حماسه دلیرمردانی است که از مال و جان و همه چیز خود گذشتند تا از انقلاب و نظام الهی خود دفاع کنند.



وی گفت: در روزهای سختی که تمام استکبار به پا خاستند تا نور انقلاب را خاموش کنند قیام سراسری مردم که با هدایت پیامبر گونه امام راحل همراه بود نقشه انها را نقش بر آب کرد.



حقیقی مقدم اضافه کرد: جوانان این مرز و بوم در طول 8 سال دفاع مقدس اقتدار و عظمت انقلاب اسلامی را به جهان ثابت کردند که هر روز از این سالها خود حماسه‌ای بزرگ به شمار می‌رود.



فرماندار قم ادامه داد: در شرایطی با دست خالی به دفاع از آرمان های نظام اسلامی پرداختیم که هیچ شخصی باور نمی‌کرد در برابر نیروهای تا دندان مسلح استکبار، توان یک روز مقاومت را نیز داشته باشیم.



وی با بیان اینکه صدام با بررسی اسناد فکر می‌کرد ارتش ایران دیگر از دست رفته است افزود: آنان تصور می‌کردند که ارتش به دلیل تصفیه‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل توطئه‌های گوناگونی که در کودتاها به نام ارتش رقم زدند دیگر نمی‌تواند از کشور دفاع کند.



وی بیان کرد: دشمنان از این موضوع غافل بودند که بدنه انقلابی ارتش مقلد امام راحل و نیروهای مردمی نیز سر چشمه جوشان ایثار، فداکاری، اخلاص و شهادت طلبی اند که همه متحد و شانه به شانه و در طبعیت از ولایت حرکت می‌کنند.



حقیقی مقدم ادامه داد: این غفلت دشمنان را بر آن داشت که به طمع دست درازی به ایران عزیز حرکت کوری را انجام دهند که دیدیم بعد از 8 سال پایمردی و شهادت و با تقدیم شهدای عظیمی به نظام، پیروزی همه جانبه‌ای برای انقلاب اسلامی رغم خورد که هنوز آثار آن را در اقصی نقاط جهان و در گوشه گوشه ذهن آزادگان دنیا شاهدیم.



وی با بیان اینکه موفقیت امروز در ابعاد گوناگون علمی و پژوهشی مدیون رشادت های رزمندگان و ایثارگران است افزود: تأثیرگذاری انقلاب اسلامی به آزادی خواهان دنیا حاصل پایمردی در هشت ساله دفاع مقدس است که حاصل خون شهیدان است.



فرماندار قم با بیان این امروز بیش از هر دوره دیگر نیازمند گسترش فرهنگ دفاع مقدس هستیم افزود: ما هنوز مورد هجمه دشمنان از منظرهای گوناگونی هستیم به خصوص در زمینه فرهنگی مورد شبیخون فرهنگی قرار داریم و دشمن هنوز دهان طمع خود را نبسته است و هر روز با اقدامات جدیدی در راستای محدود کردن کشور و ایجاد شکست برای جبهه انقلاب اسلامی را پیگیری می‌کند.



وی ابراز داشت: نسل جدیدی میراث‌دار همه آن خوبی‌ها است و باید این فرهنگ را به عنوان یک گنجینه بی بدیل به نسل های آینده تبین و منتقل کنیم.



فرماندار قم اضافه کرد: ناگفته‌های نهفته در این چشمه همیشه جوشان ارزش‌های دفاع مقدس آنقدر فراروان است که ما به سال‌های زیادی نیاز داریم تا آنها را مکتوب کنیم و به این نسل‌های جدید انتقال دهیم.



حقیقی مقدم با تأکید بر اینکه باید این گنجینه عظیم ارزش‌های دفاع مقدس را پاس بداریم افزود: بچه‌های امروز فرزندان دوران جنگ‌اند که پدرانشان آنها را بر سر سفره جنگ بزرگ کرده‌اند که ضرورت دارد نسل امروز با مفاهیم دفاع مقدس و شهادت آشنا شوند که در این راستا نباید لحظه ای درنگ کنیم.

