  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۳

" پیپلی زنده" نماینده سینمای هند در اسکار شد

" پیپلی زنده" نماینده سینمای هند در اسکار شد

فیلم " پیپلی زنده" به کارگردانی آنوشا ریزوی به عنوان نماینده سینمای هند به اکادمی اسکار معرفی شد.

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر" پیپلی زنده" نخستین تجربه فیلمسازی ریزوی است که پیش از این به خبرنگاری در تلویزیون مشغول بود.

" پیپلی زنده" به خودکشی یک کشاورز می پردازد که مرگش هر لحظه دردسری تازه برای اهالی روستا می آفریند.این فیلم نخستین محصول سینمای هند است که تاکنون در جشنواره فیلم‌های مستقل ساندنس شرکت داشته و هم‌اکنون نیز در جشنواره تورنتو حضور دارد.

" پیپلی زنده" که با بودجه ای معادل 8/1 میلیون دلار تولید شده از زمان اکران خود در دو ماه پیش تاکنون با استقبالی قابل توجه همراه بوده است.

فدراسیون فیلم هندوستان که مسئولیت گزینش نماینده سینمای این کشور در رقابت اسکار بهترین فیلم خارجی را بر عهده دارد، امسال " پیپلی زنده" را از میان 27 فیلم برجسته سینمای هند انتخاب کرده است.
 

کد مطلب 1158264

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها