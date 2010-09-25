بیماران تالاسمی گیلان در رقابتهای شطرنج اول شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، این رقابت ها ظهر شنبه با معرفی نفرات برتر در بخش آقایان به اتمام رسید و رقابت ها بخش بانوان آن آغاز شد.

در این رقایت ها که 14 تیم از 13 استان کشور حضور داشتند تیمهای گلستان و سمنان عنوان های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

رقابتهای شطرنج بانوان بیماران خاص تالاسمی ماژور در رده بانوان با شرکت 13 تیم از استان های مازندران، کرمانشاه، هرمزگان،کرمان، یزد، گیلان،گلستان، قزوین، آذربایجان غربی، فارس، اصفهان، سمنان و چهارمحال بختیاری در سمنان آغاز شد .