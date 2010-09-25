۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۶

بیماران تالاسمی گیلان در رقابتهای شطرنج اول شدند

سمنان - خبرگزاری مهر: بیماران تالاسمی ماژور گیلانی در رقابتهای شطرنج قهرمانی بیماران خاص تالاسمی ماژور کشور در بخش آقایان مقام اول را به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، این رقابت ها ظهر شنبه با معرفی نفرات برتر در بخش آقایان به اتمام رسید و رقابت ها بخش بانوان آن آغاز شد.

در این رقایت ها که 14 تیم از 13 استان کشور حضور داشتند تیمهای گلستان و سمنان عنوان های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

رقابتهای شطرنج بانوان بیماران خاص تالاسمی ماژور در رده بانوان با شرکت 13 تیم از استان های مازندران، کرمانشاه، هرمزگان،کرمان، یزد، گیلان،گلستان، قزوین، آذربایجان غربی، فارس، اصفهان، سمنان و چهارمحال بختیاری در سمنان آغاز شد.

این رقابتها در سه رده سنی با شرکت 31 شطرنج باز در پنج دور و به روش سوئیسی برگزار می شود.

