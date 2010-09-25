نمایشگاه دفاع مقدس در یزد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: در این نمایشگاه علاوه بر به نمایش گذاشتن خدمات پزشکان در دوران هشت سال دفاع مقدس در قابل عکس، پوستر، تجهیزات و ....، رزمایش پزشکی در عملیاتهای مختلف نیز طی شب‌های هفته دفاع مقدس برگزار می‌ شود.

سردار علی‌ محمد الله‌ دادی با بیان رشادتها و فداکاریهای پزشکان در دوران هشت سال دفاع مقدس افزود: به دلیل وسعت کار در دوران دفاع مقدس تاکنون نقش بسیاری از دست ‌اندرکاران دوران جنگ تحمیلی به خوبی تصویر نشده که پزشکان از این گروه به شمار می‌ روند.

وی بیان داشت: برای اینکه بخشی از مظلومیت ‌های پایمردان در دوران دفاع مقدس به تصویر کشیده شود، استانها هر یک نقشی در این زمینه بر عهده گرفته‌ اند که تصویر نقش پزشکان بر عهده تیپ الغدیر استان یزد گذاشته شده است.

الله ‌دادی خاطرنشان کرد: این اقدام در استان یزد با هدف شناسایی پزشکان، پیراپزشکان و امدادگران دوران دفاع مقدس و جمع ‌آوری بانک اطلاعاتی از آنها انجام می ‌شود.

وی، عملیات کربلای 5 را اوج ارائه خدمات پزشکی و امدادی در دوران دفاع مقدس دانست و افزود: در این عملیات، زمان اصابت گلوله به رزمندگان تا جراحی مجروح، حدود هفت دقیقه طول می ‌کشید و وضعیت‌ بیمارستان‌های صحرایی بهبود یافته بود و دسته‌های تعاون تشکیل شده و مجروحان به سرعت توسط این گروه به بیمارستان‌های صحرایی منتقل می‌شدند.

الله‌ دادی با قدردانی از مشارکت و همراهی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در راه ‌اندازی این نمایشگاه و برگزاری رزمایش عنوان کرد: هلال‌ احمر، جهاد سازندگی و ... نیز همکاریهای ویژه‌ ای برای افتتاح این نمایشگاه و برگزاری رزمایش‌ها داشته‌ اند.

نمایشگاه دفاع مقدس یزد در پردیس دانشگاه یزد گشایش یافته است و تا 9 مهرماه جاری آماده پذیرایی از عموم علاقمندان به تاریخ دفاع مقدس است.

در این نمایشگاه تصاویری از پزشکان شهید استان یزد و پزشکان برجسته کشور در طول دوران دفاع مقدس، تجهیزات و ادوات پزشکی، تجهیزات احداث بیمارستان‌های صحرایی، ماکت و ویژگی‌های عملیات غرورآفرین کربلای 5 و ... به نمایش گذاشته شده است.

در این نمایشگاه رزمایش پزشکی با حضور نیروهای سپاه و بسیج و هنرمندان بسیج استان یزد برگزار می ‌شود.

این نمایشگاه با حضور نماینده ولی‌ فقیه در استان و امام جمعه یزد، استاندار و معاونان وی، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد و جمعی از پزشکان هشت سال دفاع مقدس در یزد گشایش یافت.