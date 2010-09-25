سایت تلویزیونی و رادیویی برج میلاد راه اندازی می شود

امیر حسین عزیزیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مذاکرات جدی در خصوص راه اندازی این سایت از سه سال پیش با نمایندگان سازمان صدا و سیما صورت گرفته و هم اکنون با تشکیل کار گروهی ویژه این مذاکرات و نحوه همکاریها در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر جدی شدن روند مذاکرات در سال 89 اظهار داشت: جلسات کار گروه با تصمیم گیری مدیران برج میلاد تهران و سازمان صدا و سیما به منظور قطعی شدن توافقات برای استفاده از دکل آنتن و فضاهای اختصاص یافته در برج میلاد تهران و جهت نصب آنتنها و راه اندازی فرستندههای تلویزیونی و رادیویی تشکیل و به صورت هفتگی در حال پیگیری است.

عزیزیان ابراز امیدواری کرد که با رو به پایان بودن مذاکرات فنی و تخصصی و همچنین با امضای تفاهم نامه بین به زودی شاهد اجرای عملیات نصب تجهیزات و راه اندازی این سایت در برج میلاد تهران باشیم.

به گفته عزیزیان با راه اندازی این سایت پوشش تلویزیونی و رادیویی شهر تهران بهبود یافته و با توجه به استفاده از تکنولوژیهای برتر، امکان دریافت تصاویر تلویزیونی و امواج رادیویی دیجیتال و آنالوگ با کیفیت استاندارد در تمامی نقاط تهران از برج میلاد میسر می شود.

وی درباره کاربریهای مخابراتی و دیتای برج میلاد تهران افزود: مذاکره با سرمایه گذاران حوزه ICT در خصوص راه اندازی سایت مخابراتی و دیتا سنتر برج میلاد تهران رو به پایان است و با انتخاب سرمایه گذاران و تحویل این فضا به شرکت بهره بردار عملیات اجرایی آن آغاز می شود.