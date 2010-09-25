"در زیر آسمان مزامیر" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دفتر مجموعهای از اشعار صلاحی است که در سال 1367 با الهام از کتاب مزامیر حضرت داوود (ع) سروده شده است.
یاشار صلاحی فرزند شاعر در یادداشت ابتدای کتاب درباره خصوصیات این اشعار که پس از درگذشت شاعر به چاپ میرسند توضیح داده است: گاهی اشعار (این مجموعه) به نیایش شبیه میشوند، گاهی فضای عاشقانه دارند. گاهی قالبی شبیه هایکو پیدا میکنند و گاهی هم حتی کاریکلماتور. گاهی چنان ساده و کوتاه که اتودهایی به نظر میرسند برای بازآفرینی و خلق مجموعهای که شاید قرار بوده خلاصهتر از کتاب حاضر باشد.
"در زیر آسمان مزامیر" شامل 120 شعر بدون عنوان است و در انتهای کتاب در چند صفحه اشعاری با دستخط شاعر به چاپ رسیده است.
در شعر 60 این کتاب میخوانیم: ای عشق/ من در سحر/ تو را میطلبم/ جان من تشنه توست/ جسم من مشتاقت/ بر زمینی که خشک است و تشنه/ لبانم تو را میخواند/ در تو نظر میکنم/ دستهایم را/ بر میافرازم/ به نامت/ سرشارم از تو/ میستایمت/ به لبان شادمانی/ تو را.
کتاب "در زیر آسمان مزامیر" با شمارگان 1100 نسخه در 139 صفحه و به قیمت 2000 تومان منتشر شده است.
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