به گزارش خبرنگار مهر، لوبیسا تومباکوویچ روز شنبه و پس از بازگشت به ایران در مورد شایعه اخراجش از تیم استیل آذین گفت: این شایعات هیچ پایه و اساسی ندارد. از زمان حضورم در این باشگاه مشکلی با مسئولان نداشته ام و همواره تحت حمایت مدیران این باشگاه قرار داشته ام و حالا هم اعلام می کنم با قدرت به کارم ادامه می دهم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در کنار خانواده ام روزهای خوبی را سپری کرده و توانسته با تمرکز بیشتری به استیل آذین و برنامه های آینده تیم فکر کند، در مورد شرایط استیل آذین افزود: چند هفته در نتیجه گیری ناکام بودیم و واقعا شرایط خوبی نداشتیم اما خوشبختانه پس از پیروزی مقابل نفت از این شرایط خارج شدیم.

سرمریی تیم فوتبال استیل آذین با بیان ابراز از اینکه در بازی‌های بعدی روند موفقیت‌هایمان را ادامه دهیم، تاکید کرد: معتقدم در ادامه لیگ استیل آذین حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

"پس از رفتن شما، شایعات زیادی درباره سرمربیگری پیروانی در استیل آذین مطرح شد. نظر شما در این مورد چیست؟" وی در به این سوال اینگونه پاسخ داد: واقعا نمی‌دانم باید چه حرفی بزنم. یعنی واقعا من نمی‌توانم یک روز روی نیمکت بنشینم و به دستیارم که از لحاظ فنی و اخلاقی در سطح بالایی است و من قلبا به او اعتقاد دارم آزادی عمل بیشتری بدهم؟

تومباکوویچ اضافه کرد: افشین پیروانی با درخواست من در بازی برابر نفت کنار زمین می‌رفت و قطعا در بازی‌های بعدی هم با توجه به شناختی که وی از فوتبال ایران دارد، از تفکرات و ایده هایش بیشتر استفاده می‌کنم.

وی در مورد حاشیه‌های ایجاد شده در این تیم خاطرنشان کرد: می‌خواهند رابطه من و افشین را خراب کنند و تیم ما را به حاشیه ببرند اما ما با قدرت برای موفقیت استیل اذین تلاش می کنیم.

سرمریی تیم فوتبال استیل آذین در پایان گفت: سعی خواهیم کرد تمرینات پرفشاری را داشته باشیم تا برای بازی حساس مقابل سپاهان آماده شویم. من به این تیم اعتقاد دارم و فقط امیدوارم دیگر با بدشانسی مواجه نباشیم.