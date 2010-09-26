به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی "دنیای پرامید" در شهرهای تهران، انزلی، کیاشهر و رشت جلوی دوربین رفت و برای حضور در جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان آماده می‌شود، اما هنوز تدوینگری برای آن مشخص نشده است.

بهنام قربانی، چنگیز وثوقی، فلور نظری، رامتین شایان، یحیی مقدم، مریم طالبی، فرامرز پورمهدی، رضا حقیقی، علیرضا چولابی، محمد هندی، ابوذر جلالی، بهروز سیف‌خانی، جهانگیر شیرینکار، فریده توکلی، محمدعلی یوسفی، علی طاهرنیا، علیرضا وکیلی، کودک خردسال: مبینا هژیریان و با هنرمندی: بیژن درویش‌پور در این فیلم مقابل دوربین رفتند.

عوامل این فیلم عبارتند از کارگردان: هوشنگ درویش‌پور، نویسندگان فیلمنامه: هوشنگ درویش‌پور، بهنام بروجردی، مدیرفیلمبرداری: محمود اکبری‌پرست، تدوین: علیرضا مقدم، مدیرتولید: بیژن درویش‌پور، طراحی و ساخت عروسک‌ها: شیما منتظری، طراح صحنه و لباس: آرمان صفاری، گریم: حمید ازوجی، فرشته خدادادی، مجری طرح: آرین فیلم، تهیه کننده: هوشنگ درویش‌پور.

جشنواره فیلم کودک از 16 تا 20 مهرماه در همدان برگزار می‌شود.