154 طرح فرهنگی در آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رضا محبوبی ظهر شنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی آذربایجان غربی افزود: امسال 154 طرح فرهنگی توسط دستگاه های اجرایی تصویب شده که از این تعداد 112 طرح در قالب فعالیت های فرهنگی و 42 طرح نیز عمرانی است.

وی با اشاره به اینکه براساس مصوبه هیئت دولت در قالب برنامه پنج ساله، سالانه 800 میلیارد ریال در امور فرهنگی استان باید هزینه شود، بیان داشت: این در حالی است که امسال بیش از 530 میلیارد ریال توسط معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری برای اجرای این طرح ها در استان اختصاص یافته است.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: در سومین دور سفر استانی هیئت دولت به آذربایجان غربی مصوبه ای با 98 بند و در 10 محور در راستای برنامه های فرهنگی تصویب شد، که دین و فعالیت های فرهنگی با موضوع اسلام، جهاد، نهاد خانواده و تعلیم و تربیت از جمله اولویتهای اساسی پیش بینی شده در آن بود.

در کارگروه فرهنگ و هنر هیئت دولت در آذربایجان غربی چهار هزار و 971 میلیارد ریال جهت اجرای برنامه های فرهنگی از جمله تکمیل موزه ارومیه و بازسازی بناهای تاریخی، ایجاد زیرساخت مناطق نمونه گردشگری، تکمیل سه باب هتل و ایجاد چهار اردوگاه در مناطق گردشگری، نوسازی مساجد، ساماندهی و بهسازی گلزار شهدا و پروژه جامع ورزشی ایثارگران، تامین فرستنده پرقدرت ایستگاه رادیو تلویزیونی و 10 فرستنده دیجیتالی و فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم بنیان خانواده و امور بانوان در قالب برنامه پنج ساله اختصاص یافت.