تمامی تجهیزات ارتباطی موظف به اخذ گواهی تایید نمونه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز امور بین‌الملل و مهندسی ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: در فرآیند تأیید نمونه برای تجهیزات ارتباطی، انجام آزمایشات برای تأیید صحت عملکرد این تجهیزات در شرایط مختلف ضروری است.

از جمله این آزمایشات می‌توان به آزمونهای کارایی (Performance)، ایمنی (Safety)، سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) و شرایط محیطی اشاره کرد که هر کدام از این آزمونها صرفنظر از روال‌های اداری معمول همانند دیگر کشورها نیاز به زمانی برای بررسی مشخصات و مدارک تجهیزات، هماهنگی‌های لازم با آزمایشگاههای مربوطه، مکاتبات با آزمایشگاهها از طرف سازمان، فرآیند انجام آزمونها مطابق استانداردها، بررسی نتایج آزمون و تهیه گزارش آزمایش دارد که نهایتاً پس از گذشت تمامی این مراحل و در صورت عدم بروز مشکل در هیچ یک از مراحل، گواهی تأیید نمونه از طرف سازمان رگولاتوری صادر می‌شود.

ضروری است تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به ورود تجهیزات ارتباطی به داخل کشور و یا اقدام به تولید این تجهیزات در داخل کشور می‌کنند با توجه به موارد مذکور، هزینه و زمان‌بر بودن مراحل دریافت گواهی تأیید نمونه از سازمان تنظیم مقررات را در نظر داشته باشند.

با توجه به اینکه این مراحل برای تجهیزاتی است که قبلاً مراحل تأیید نمونه را طی نکرده‌اند، واردکنندگانی که تجهیزات خارج از فهرست تأیید شده وارد کنند باید آمادگی هزینه و زمان لازم را داشته باشند و در صورت واردات تجهیزات مردود به هیچ وجه امکان تأیید وجود نخواهد داشت.