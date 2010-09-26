علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: برای بازی با آرش بتن قزوین مصطفی نظری، بهروز جعفری و افشین کاظمی را به علت محرومیت، ابراهیم مسعودی و صادق مرادی را به علت مصدومیت در اختیار نداشتیم. برای این بازی فقط پنج بازیکن ما شرایط حضور در میدان را داشتند و با وجود این کمبودها یک پیروزی پرگل بدست آوردیم.

وی در ادامه از تلاش باشگاه گیتی پسند برای جذب چند بازیکن برزیلی خبر داد و گفت: تیم ما با وجود داشتن بازیکنان خوب و ملی‌پوش کمبودهایی دارد که با جذب نفرات برزیلی به دنبال رفع نقاط ضعف خود هستیم. ما تجربیات خوبی از حضور بازیکنان برزیلی نداریم و می خواهیم با انتخابی خوب نفراتی را به خدمت درآوریم که پشیمان نشویم.

مدیرعامل باشگاه گیتی پسند اصفهان در خصوص انتخاب سرمربی جدید برای تیم فوتسال این باشگاه گفت: فعلا آقای ناظم الشریعه به عنوان مدیرفنی با تیم ما همکاری خواهد کرد. با هماهنگی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال از وجود آقای علی صانعی به عنوان مشاور فنی نیز استفاده خواهیم کرد. فکر می کنم با این ترکیب دیگر نیاز به سرمربی نداشته باشیم.

تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان با 15 امتیاز صدرنشین جدول رده بندی مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور است. این تیم در هفته هفتم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‍های کشور با نتیجه 7 برصفر از سد آرش بتن قزوین گذشت.