بیان آسیبهای واقعی جامعه وظیفه رسانه ها است

اسماعیل نجار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به جایگاه رسانه و نقد در جامعه اظهارداشت: ممکن است انتقاد تلخ باشد اما با ارائه راهکار و پیشنهاد علمی می توان آن را تحمل کرد اما انتقاد باید همراه با راهکار و پیشنهاد مناسب باشد.

وی گفت: نباید با حاشیه سازی وقت مسئولان تلف شود بلکه باید رسانه ها به زبان شیوای مردم تبدیل شوند و مسئولان نیز صادقانه پاسخگو باشند.

استاندار کرمان خاطرنشان کرد: مسیر اطلاع رسانی باید درصدد بیان واقعیت باشد نه توجیه امور و باید تنگناه ها و مشکلات مردم را با زبان مطبوعات بیان کرد و مردم را در امور خودشان بیشتر مشارکت داد و نظراتشان را شنید.

نجار افزود: برای پیشرفت و توسعه استان با صداقت، بصیرت، امانت، عدالت و انصاف در کنار رسانه های استان خواهم بود.

وی ادامه داد: یکی از اصول مهم اطلاع رسانی ترجیح منافع مردم بر حزب و گروه و دسته مورد تعلق است و در این عرصه باید از مچ گیری، عیب جویی و تخریب دیگران خودداری شود.

نجار گفت: اصحاب مطبوعات موثرترین عامل رشد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در جامعه هستند و می توانند با انعکاس اخبار موجب پیشرفت و توسعه استان شوند.

وی پایبندی به ارزشها و باورهای دینی مردم و زمینه سازی و بستر سازی در جامعه را وظیفه رسانه ها دانست.

استاندار کرمان در خصوص خبرنگاران گفت: افراد حقیقت طلب هرگز واقعیت و حق خواهی را زیر پا نمی گذارد و برای تعالی و پیشرفت جامعه بشری از هیچ کوششی فروگذار نیستند.

وی ادامه داد: خبرنگاران فداکاران عرصه رسانه هستند که با حضور به موقع و همیشگی خود در صحنه ها، حوادث، بحرانها و میدانهای نبرد، خطر را می پذیرند و با همه ناملایمات و نامهربانیها اطلاع رسانی شفاف و سریع را دنبال می کنند.

استاندار کرمان تصریح کرد: رسانه زمینه ساز سیاست گذاریها و تصمیم گیریها در جامعه است و در عصر جدید با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته اهمیت رسانه بر کسی پوشیده نیست.

وی گفت: خبرنگاران می توانند با ایجاد روحیه امید و نشاط در جامعه، مردم را نسبت به آینده خود امیدوار کنند و اقدامات و کارهایی را که صورت می گیرد اطلاع رسانی کنند زیرا این اقدامات مربوط به یک شخص نیست و نشان دهنده کارایی و عملکرد نظام است.

استاندار کرمان در ادامه بر اطلاع رسانی دستگاههای مختلف استان تاکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی و مدیران باید از طریق روابط عمومی ها با اصحاب رسانه و خبرنگاران ارتباط تنگاتنگ و تعامل داشته باشند.