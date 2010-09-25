مرحله نخست جشنواره استانی جوانان مساجد یزد به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مسئول کانون مساجد استان یزد ظهر امروز در این جشنواره با محکومیت هتک حرمت به قرآن کریم توسط عدهای نابخرد اظهار داشت: وظیفه ما در برابر قرآن به عنوان دوست کلام وحی بسیار سنگین است و باید طرحهای مناسبی در زمینه عمل به قرآن در سطح جامعه طراحی و اجرا شود.
وی همچنین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد باید با روحیهای بسیجی در مساجد فعالیت داشته باشند.
حکیمیان خاطرنشان کرد: مساجد از مهمترین سنگرهای عقیدتی و فرهنگی در نظام مقدس جمهوری اسلامی به شمار میروند و باید بهترین فعالیتهای فرهنگی در این سنگرها انجام شود.
وی با اشاره به اینکه فعالیتهای فرهنگی در مساجد کامل و همهجانبه است، ادامه داد: فعالیتهای فرهنگی مساجد باید تربیتی، هدفمند، ابزارمند، روشمند بوده و تداوم و استمرار داشته باشد.
حکیمیان خاطرنشان کرد: جذب جوانان، رشد و باروری استعدادها و مقابله با شبیخون فرهنگی و تهدید نرم از عمده اهداف کانونهای مساجد است.
فرماندار و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز نیز در این مراسم طی سخنانی با اشاره به اهداف فرهنگی نظام اسلامی، بر لزوم برنامهریزی برای جذب و ساماندهی فعالیتها در سطح مساجد تاکید کردند.
در این جشنواره بیش از 200 نفر از اعضای کانونهای مساجد سراسر استان یزد در سه بخش آواها و نغمه های آسمانی، هنرهای نمایشی و قطعات ادبی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
در بخش آواها و نغمه های آسمانی 10 اثر با موضوعات شهید و دفاع مقدس، غدیر، نماز، مهدویت، امام رضا(ع)، امام حسین (ع) و عاشورا، حضرت زهرا(س) و عفاف و حجاب شرکت داشتند.
همچنین 15 اثر در قالب تئاتر و فیلم کوتاه به بخش هنرهای نمایشی و 15 اثر از شعرای استان با موضوعات امید به آینده، حجاب و عفاف، مهدویت و سیره علوی و رضوی به بخش گلدسته های سپید جشنواره ارسال شد.
در بخش آواها و نغمههای آسمانی در بخش تواشیح از بین پنج اثر ارسالی به جشنواره، گروه مرآت ثقلین رتبه نخست و گروه کوثر ولایت رتبه دوم را کسب کردند.
در بخش سرود در رده سنی 10 تا 15 سال، کانون شهدای خورمیز مهریز و در رده سنی 14 سال به بالا کانون منتظران فرج تفت رتبههای نخست را به خود اختصاص دادند.
محمدمهدی کمالی از کانون منتظران مهدی تفت در رده سنی 10 تا 15 سال و محمدعلی حقجو از کانون قرآن و ولایت تفت در رده سنی 14 سال به بالا در بخش تکخوانی سرود حائز رتبههای برتر شدند.
در بخش گلدستههای سپید نیز سید حامد حسینی از کانون بابالحوائج، محسن استوار از ابرکوه و سیده خدیجه طباطبایی از کانون روضه الشهداء میرکآباد از بین 15 اثر ارسالی به ترتیب رتبههای اول تا سوم را کسب کردند.
در بخش نثر ادبی نیز محمدحسن کشاورزی رتبه نخست و در بخش فیلم کوتاه حمیدرضا شهامتی با فیلم "دسته گلی برای مادر" از کانون حضرت رقیه و حامد علیزاده با فیلم "دیوار" از کانون دارالشفاء زارچ به ترتیب حائز رتبههای اول و دوم شدند.
رتبه نخست کارگردانی در جشنواره تئاتر به حمیدرضا شهامتی، رتبه نخست بازیگری به فرشاد فلاح و رتبه دوم به ناصر ابرقوئی رسید.
در همین بخش مسلم زارع در طراحی صحنه، علیرضا سرسنگی در طراحی لباس به عنوان نفرات برتر و "نوری از این خاکستر" به عنوان کار برتر معرفی شدند.
مرحله دوم این جشنواره در آذرماه و در رشتههای قرآن، نشریات تجربی و وبلاگ نویسی، هنرهای تجسمی و شیوههای نوین تدریس معارف دینی برگزار و برگزیدگان این جشنواره به مسابقات کشوری جشنواره جوانان مساجد کشور اعزام خواهند شد.
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