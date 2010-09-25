احتمال واریز یارانه نقدی در این هفته / آغاز اصلاح قیمتها هفته آخر مهر

به گزارش خبرنگار مهر، براساس برنامه ریزیهای انجام شده یارانه نقدی احتمالا در هفته جاری به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد. در فاز اول قرار است حدود 61 میلیون ایرانی یارانه نقدی بگیرند، ضمن اینکه یارانه نقدی واریزی دو ماهه خواهد بود.

البته محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در گفتگو با مهر تاکید کرده است که یارانه نقدی واریزی به حساب مردم فعلا قابل برداشت نخواهد بود.

در همین حال، احتمال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با محوریت بنزین - اصلاح قیمتها - در هفته آخر مهرماه وجود دارد. چندین مقام مسئول دولتی نیز تاکید کرده اند که قانون هدفمندی یارانه ها در ماه جاری اجرا خواهد شد.

برآوردها حاکی از آن است که یارانه نقدی هر ایرانی احتمالا بین 24 تا 44 هزار تومان خواهد بود به نحوی که یارانه نقدی اقشار آسیب پذیر حدود 44 هزار تومان و سایر اقشار حدود 24 هزار تومان پیش بینی می شود.

بهروز مرادی مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها نیز به خبرنگار مهر گفته است: وقتی یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شود مردم متوجه می شوند که این مبلغ چقدر است و جای هیچ نگرانی نیست.