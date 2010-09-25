مشکل خروجی دو بازیکن تیم امید با مساعدت کفاشیان حل شد

به گزارش خبرنگار مهر، با رایزنی علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال و پیگیری های وی از طریق مسئولان حوزه نظام وظیفه مشکل خروجی رضا طلبه کاپیتان تیم امید و صالح خلیل آزاد دروازه بان اصلی این تیم حل شد.

قرار است این دو بازیکن برای شرکت در تورنمنت ویتنام روز دوشنبه به همراه امیرحسین حسینی مسئول رسانه ای تیم امید از طریق قطر عازم ویتنام شوند.

تورنمنت چهارجانبه ویتنام از 6 تا 10 مهرماه جاری با شرکت تیم‌های امید سنگاپور، ویتنام، مالزی و ایران به میزبانی کشور ویتنام برگزارخواهد شد و تیم امید کشورمان طی روزهای 6، 8 و 10مهرماه به ترتیب به مصاف تیم‌های سنگاپور، مالزی و ویتنام خواهد رفت.

تیم فوتبال امید کشورمان خود را برای شرکت در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گوانگجو که از 16 آبان ماه جاری آغاز خواهد شد ، آماده می کند.

