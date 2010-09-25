  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۰

تورنمنت چهارجانبه ویتنام/

مشکل خروجی دو بازیکن تیم امید با مساعدت کفاشیان حل شد

مشکل خروجی دو بازیکن تیم امید با مساعدت کفاشیان حل شد

مشکل خروجی دو بازیکن تیم فوتبال امید برای سفر به ویتنام با مساعدت علی کفاشیان حل شد و این دو بازیکن روز دوشنبه عازم ویتنام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، با رایزنی علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال و پیگیری های وی از طریق مسئولان حوزه نظام وظیفه مشکل خروجی رضا طلبه کاپیتان تیم امید و صالح خلیل آزاد دروازه بان اصلی این تیم حل شد.

قرار است این دو بازیکن برای شرکت در تورنمنت ویتنام روز دوشنبه به همراه امیرحسین حسینی مسئول رسانه ای تیم امید از طریق قطر عازم ویتنام شوند.

تورنمنت چهارجانبه ویتنام از 6 تا 10 مهرماه جاری با شرکت تیم‌های امید سنگاپور، ویتنام، مالزی و ایران به میزبانی کشور ویتنام برگزارخواهد شد و تیم امید کشورمان طی روزهای 6، 8 و 10مهرماه به ترتیب به مصاف تیم‌های سنگاپور، مالزی و ویتنام خواهد رفت.

تیم فوتبال امید کشورمان خود را برای شرکت در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گوانگجو که از 16 آبان ماه جاری آغاز خواهد شد ، آماده می کند.
 

کد مطلب 1158297

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها