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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۴

برنامه پخش مسابقات فوتبال اعلام شد

برنامه پخش مسابقات فوتبال اعلام شد

رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان و نیز مسابقات مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به طور مستقیم از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های منچسترسیتی و چلسی در چارچوب هفته ششم رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز شنبه ساعت 15:15 از شبکه سوم سیما به صورت مستقیم پخش خواهد شد.

روز دوم از مرحله گروهی رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا هم طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری پخش خواهد شد که برنامه کامل آن به شرح زیر است:

 شنبه 3/7/1389
 - منچسترسیتی - چلسی (لیگ برتر)،  ساعت 15:15
- رم - اینتر (سری آ)، ساعت 22:15
- اتلتیک بیلبائو - بارسلونا (لالیگا)، ساعت 24

یکشنبه 4/7/1389
- بولتون - منچستریونایتد (لیگ برتر)، ساعت 14:30
- یوونتوس - کالیاری (سری آ)، ساعت 22:15

سه شنبه 6/7/1389
- تیم ملی فوتبال ایران - عمان ( غرب آسیا)، ساعت16:30
- چلسی - مارسی (لیگ قهرمانان اروپا)، ساعت 22:15
- آژاکس - میلان (پخش با تاخیر)

چهارشنبه 7/7/1389
- اینتر - وردربرمن (لیگ قهرمانان اروپا)، ساعت 22:15
- والنسیا - منچستریونایتد (پخش با تاخیر)

کد مطلب 1158303

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