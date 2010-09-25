برنامه پخش مسابقات فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های منچسترسیتی و چلسی در چارچوب هفته ششم رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز شنبه ساعت 15:15 از شبکه سوم سیما به صورت مستقیم پخش خواهد شد.

روز دوم از مرحله گروهی رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا هم طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری پخش خواهد شد که برنامه کامل آن به شرح زیر است:



شنبه 3/7/1389

- منچسترسیتی - چلسی (لیگ برتر)، ساعت 15:15

- رم - اینتر (سری آ)، ساعت 22:15

- اتلتیک بیلبائو - بارسلونا (لالیگا)، ساعت 24

یکشنبه 4/7/1389

- بولتون - منچستریونایتد (لیگ برتر)، ساعت 14:30

- یوونتوس - کالیاری (سری آ)، ساعت 22:15

سه شنبه 6/7/1389

- تیم ملی فوتبال ایران - عمان ( غرب آسیا)، ساعت16:30

- چلسی - مارسی (لیگ قهرمانان اروپا)، ساعت 22:15

- آژاکس - میلان (پخش با تاخیر)

چهارشنبه 7/7/1389

- اینتر - وردربرمن (لیگ قهرمانان اروپا)، ساعت 22:15

- والنسیا - منچستریونایتد (پخش با تاخیر)