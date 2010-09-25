منطقه مشترک اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، احمد علیرضابیگی در مراسم آغاز عملیات ساخت نیروگاه برق سد خدآفرین افزود: ایجاد این منطقه در سفر رئیس جمهوری به آذربایجان شرقی نهایی می شود و مدیریت استان نیز با جدیت پیگیر موضوع است.

وی افزود: دولت در آذربایجان شرقی پروژه های مختلف عمرانی در حوزه های گوناگون در دست اجرا دارد که با بهره برداری از آن ها زمینه توسعه پیش از پیش منطقه فراهم خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی عنوان کرد: دولت احمدی نژاد کارهای بزرگی از جمله احداث سد خدآفرین که دولت‌های قبلی قادر به انجام آن نبوده اند را به مورد اجرا گذاشت و این سد در سال 87 آبگیری شده و در حال حاضر نیز زمینه اقدامات تکمیلی در دست انجام است.

بیگی همچینن با تاکید بر قابلیت های توسعه ای ارس خاطرنشان کرد: این منطقه می تواند یکی از مناطق مهم اقتصادی کشاورزی، گردشگری و تجاری کشور شود.

علیرضابیگی اظهار داشت: با تحقق طرح های عمرانی دولت در منطقه حاشیه ای ارس، امکان توسعه منطقه فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاران مختلفی برای حضور در صنعت کشاورزی و گردشگری منطقه ابراز تمایل کرده اند، افزود: باید ساز و کار های حضور آن ها را در منطقه فراهم شود.