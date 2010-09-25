مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل گفت: سخنان رئیس جمهور درباره انرژی هسته ای، تعامل با غرب و مسائل مربوط به فلسطین جزو سر فصل های اصلی مواضع جمهوری اسلامی ایران در جهان بوده و بحث یازده سپتامبر نیز موضوع جدیدی بود که آقای احمدی نژاد درباره آن مسائلی را طرح و یک سری سئوالات را ارائه کرد.

وی افزود: البته بر اساس انتظاراتی که از رسانه های غربی بود آنها تنها به بخش سئوالات رئیس جمهور از واقعه یازده سپتامبر پرداخته و به بخش های دیگر از سخنان رئیس جمهور که بسیار مهم بود توجه نشد.

این استاد دانشگاه درباره مصاحبه اوباما نیز گفت:هم سخنان اوباما در سازمان ملل و هم مصاحبه آن حاکی از انفعال و نا امیدی بود .

سنایی افزود: انفعال از این بابت که وی درصدد عکس العمل به سخنان آقای احمدی نژاد برآمد و یک سره سعی کرد پاسخی برای سئوالات رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره واقعه یازده سپتامبر ارائه کند و این در حالی است که در خود امریکا نیز سئولات بسیاری درباره یازده سپتامبر مطرح بوده و نظر قطعی در این خصوص وجود ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه نا امیدی در مصاحبه اوباما موج می زد گفت: رئیس جمهور امریکا دائما از مذاکره و راه کارهای دیپلماتیک سخن می گفت در حالی که هیچ پیشنهاد روشنی برای مذاکره با ایران نداشت و بر تحریم که خود مانعی برای مذاکره است، تاکید می کرد.

وی معتقد است در مجموع این مصاحبه اوباما پرونده مثبتی را برای وی در امریکا به دنبال نخواهد داشت و در سراسر این گفتگو نوعی سر درگمی و بلا تکلیفی درباره ایران روشن بود.