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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۶

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره سراسری فیلم وارش

مهلت ارسال آثار به ششمین جشنواره سراسری فیلم وارش تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد طاهر‍‍‍‍‍پور مدیر اجرایی این جشنواره  ضمن بیان این خبر افزود به دلیل استقبال مراکز فرهنگی-سینمایی و درخواست فیلمسازان مهلت ارسال آثار به ششمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش تا ۷ مهر تمدید شد.

طاهرپور ضمن امیدواری از استقبال بی نظیر فیلمسازان جوان در ادامه بیان کرد:مهم ترین تفاوت این دوره با سایر دوره ها این است که وارش به عنوان تهیه کننده معرفی خواهد شد تا بتواند آثار فیلمسازان جوان را تولید کند.
 
ششمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش با هدف اعتلای فرهنگ سینمای جوان و کشف استعدادها و نمایش فرهنگ بومی منطقه ای از ۲ آبان لغایت ۵ آبان ۸۹ در استان مازندران‌ شهرستان بابل برگزار می شود.
 
کد مطلب 1158312

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