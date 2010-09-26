"عاشقانه هایی برای النا" منتشر خواهد شد

رضا نجفی نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: ترجمه این اثر را مدت ها پیش آغاز کردم که انتشار آن به دلیل فعالیتها و چاپ کتابهای دیگر به تاخیر افتاد. در حال حاضر مشغول ویرایش نهایی متن کتاب هستم و آن را برای انتشار به نشر مروارید خواهم سپرد.

وی افزود:‌ این کتاب شامل اشعار گزیده " یوزف زینک لایر" شاعر سوئیسی است که متون ادبی و مکاتبات او را نیز شامل می‌شود. "عاشقانه هایی برای النا" به احتمال قوی در قطع رقعی و بین 100 تا 120 صفحه منتشر خواهد شد.



نجفی با بیان این که اشعار این کتاب بیشتر شامل مضامین عاشقانه هستند گفت: عناصر طبیعت نیز در اشعار این کتاب زیاد به چشم می خورد و می توان زینک لایر را به نوعی شاعر طبیعت گرا دانست.



این مترجم درباره آشنایی مخاطبان ایرانی با آثار زینک لایر گفت: این شاعر در ایران شناخته شده نیست و تنها چند شعر از او در مطبوعات کشور منتشر شده است. زینک لایر شاعری رمانتیک است و اشعارش ساده و روان هستند. وی در خلق اثار ادبی بیشتر تحت تاثیر هرمان هسه است و در برخی اشعارش نیز رد پای هایکو و عرفان ژاپنی به چشم می خورد.در مجموع می توان فضای معنوی اشعار او را ترکیبی از افکار هرمان هسه و عرفان شرقی دانست.

