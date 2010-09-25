هفته فرهنگی تبریز در استانبول برگزار می شود

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: طبق توافق صورت گرفته با مقامات استانبول،‌ علاوه بر برگزاری هفته فرهنگی تبریز در این شهر،‌ هفته فرهنگی استانبول نیز در تبریز برگزار خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر فصل نوینی در روابط بین دو کشور ایران و ترکیه آغاز شده است که توسعه مراودات اقتصادی و تجاری و همچنین تحکیم روابط در بخش های مختلف فرهنگی و اجتماعی جزو رئوس اصلی این سرفصل جدید است.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه هدف اصلی سفر به ترکیه، توسعه و تحکیم روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور ایران و ترکیه بود، افزود: نشست سرمایه گذاران و صاحبان صنایع ترک و ایرانی با حضور معاون اول رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه از جمله برنامه های مهم این سفر بود که در آن هر دو طرف بر استفاده از ظرفیت های بالقوه اقتصادی و تجاری و بازرگانی تاکید کردند.

اتاق بازرگانی تبریز رابط ایران برای همکاری با ترکیه تعیین شد

بیگی اعلام کرد: در جریان مذاکرات بین مقامات دو طرف مقرر گردید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز به عنوان رابط جمهوری اسلامی در زمینه های اشاره شده با کشور ترکیه وارد عمل شود.

بیگی، موضع گیری های بسیار مناسب و حق طلبانه "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه در زمینه فعالیت های هسته ای ایران را امیدبخش و مایه خرسندی دانست و گفت: ایشان در جمع خبرنگاران بر حق مسلم ایران در استفاده از فناوری های هسته ای تاکید کردند که این موضوع نشان دهنده تعمیق روابط سیاسی و نیز اشتراکات بین المللی دو کشور است.

رسیدن مبادلات ایران و ترکیه به 30 میلیون دلار هدفگذاری شده است

وی با اشاره به تصمیم روسای جمهوری ایران و ترکیه بر افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور، اظهارداشت: بر این اساس در نشست معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر ترکیه بر افزایش این مبادلات تا 30 میلیون دلار در سال تاکید کردند.

مهمترین نتیجه سفر به ترکیه خواهرخواندگی تبریز و استانبول بود

بیگی، امضای تفاهم نامه خواهر خواندگی تبریز و استانبول را از نتایج مهم این سفر بیان کرد و گفت: با توجه به سابقه دیرینه روابط بین مردم این دو شهر، لزوم انعقاد این تفاهم نامه مورد تاکید هر دو طرف بود که با امضای استانداران آذربایجان شرقی و استانبول نهایی گردید.

وی، با بیان اینکه پیوندهای مستحکمی بین مردم آذربایجان شرقی و استانبول از قرن های قبل وجود داشته است، سابقه این روابط را بیش از 400 سال عنوان کرد که به گفته وی شاید حتی برخی ازکشورهای کنونی در این فاصله زمانی وجود خارجی نداشته اند.

بیگی، وجود دروازه درهر یک ازشهرهای یاد شده به نام های "تبریز قاپیسی" در شهر استانبول و "استانبول قاپیسی" درشهرتبریز را دلیلی بر قدمت تاریخی و زمینه های مناسب روابط فرهنگی و تجاری دو شهر عنوان کرد.

وی، تبادل و استفاده از تجربیات دو طرف در زمینه های حمل و نقل شهری، توسعه شهری، فضای سبز، مدیریت پسماندها، نگهداری از بناها و میراث فرهنگی و مروادات تدوین شده ورزشی وگردشگری و فرهنگی را از جمله مزیت های تفاهم نامه خواهر خواندگی تبریز و استانبول ذکر کرد.

بیگی خاطرنشان ساخت: هرچند روابط بین دو شهر تبریز و استانبول از مدت ها و سالیان قبل وجود داشته است ، اما امضا تفاهم نامه خواهر خواندگی مناسبات دو شهر را نهادینه کرده وموجب توسعه همکاری های دو طرف در زمینه های فرهنگی، تجاری و مدیریت شهری خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: هم اکنون سرمایه گذاران ترک در تبریز و استان حضوری چشم گیر دارند که ازاین پس این حضور برجسته تر خواهد شد.

به گفته بیگی، در حال حاضر میزان سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان شرقی بالغ بر 800 میلیون دلار است که بخش قابل توجهی این مبلغ به سرمایه گذاران ترک تعلق دارد.