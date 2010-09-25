به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مرتضی سقاییاننژاد ظهر شنبه در جلسه شورای شهر اصفهان افزود: سال گذشته 300 دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان افزوده شد و امید است اتوبوسهای خریداری شده در سریعترین زمان ممکن به ناوگان حمل و نقل اصفهان وارد شود.
وی ادامه داد: انتظار میرود تا با ورود این اتوبوسها شاهد بهبود در وضعیت ترافیکی شهر اصفهان باشیم.
شهردار اصفهان همچنین ادامه داد: از سال 1388 تا کنون، بدهی یک میلیارد تومانی به شرکت ایران خودرو دیزل و همچنین باز پرداخت وام 400 میلیون تومانی شهرداری که در سال 1384 اخذ شده بود تسویه شده است.
سقائیاننژاد همچنین با اشاره به اجرای طرح کارت حمل و نقل الکترونیک افزود: جایگزینی کارت الکترونیکی حمل و نقل به جای بلیتهای کاغذی قابل توجه بود و اکنون اجرای این طرح در میان مردم با فرهنگسازی مناسبی صورت گرفته است.
شهردار اصفهان اظهار داشت: روحیهای که اکنون در کالبد نظام دمیده شده از برکات شجره طیبه دفاع مقدس است.
سقائیاننژاد خاطر نشان کرد: امروز شاهد خدمت خالصانه مسئولان و سازندگیهای بسیار زیاد در اقصی نقاط جمهوری اسلامی ایران هستیم و نظام جمهوری اسلامی قدرتمندانه به واسطه شجره طیبه ادامه حیات میدهد.
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