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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۲

500 دستگاه اتوبوس در اصفهان به سامانه AVL مجهز می‌شوند

500 دستگاه اتوبوس در اصفهان به سامانه AVL مجهز می‌شوند

اصفهان - خبرگزاری مهر: شهردار از انعقاد قرارداد تجهیز 500 دستگاه اتوبوس درون شهری به سامانه AVL خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مرتضی سقاییان‌نژاد ظهر شنبه در جلسه شورای شهر اصفهان افزود: سال گذشته 300 دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان افزوده شد و امید است اتوبوس‌های خریداری شده در سریع‌ترین زمان ممکن به ناوگان حمل و نقل اصفهان وارد شود.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود تا با ورود این اتوبوسها شاهد بهبود در وضعیت ترافیکی شهر اصفهان باشیم.

شهردار اصفهان همچنین ادامه داد: از سال 1388 تا کنون، بدهی یک میلیارد تومانی به شرکت ایران خودرو دیزل و همچنین باز پرداخت وام 400 میلیون تومانی شهرداری که در سال 1384 اخذ شده بود تسویه شده است.

سقائیان‌نژاد همچنین با اشاره به اجرای طرح کارت حمل و نقل الکترونیک افزود: جایگزینی کارت الکترونیکی حمل و نقل به جای بلیت‌های کاغذی قابل توجه بود و اکنون اجرای این طرح در میان مردم با فرهنگ‌سازی مناسبی صورت گرفته است.

شهردار اصفهان اظهار داشت: روحیه‌ای که اکنون در کالبد نظام دمیده شده از برکات شجره طیبه دفاع مقدس است.

سقائیان‌نژاد خاطر نشان کرد: ‌امروز شاهد خدمت خالصانه مسئولان و سازندگی‌های بسیار زیاد در اقصی نقاط جمهوری اسلامی ایران هستیم و نظام جمهوری اسلامی قدرت‌مندانه به واسطه شجره طیبه ادامه حیات می‌دهد.

کد مطلب 1158321

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