کارخانه الکترود بیرجند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید ظهر شنبه در مراسم افتتاح این کارخانه با اشاره به تقارن افتتاح این واحد صنعتی با هفته دفاع مقدس گفت: باتوجه به اینکه دنیای امروز دنیای رقابت است واحدهای تولیدی می بایست علاوه بر افزایش سطح کمی به ارتقاء سطح کیفی محصولات نیز توجه کنند تا در عرصه رقابت عقب نمانند.

وی با اشاره به اینکه واحد الکترودآرین بیرجند دومین واحد تولیدی الکترود درشرق کشور است تصریح کرد: باید برنامه ریزی لازم صورت گیرد تادرزمینه صادرات محصولات این کارخانه به سایر استانها خصوصاً کشور افغانستان که به شدت به محصولات این کارخانه نیازمند است فراهم شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه طبق پیگیریهای جدی انجام شده مشکل گازرسانی به شهرک صنعتی حل شده است، افزود: با توجه به اقدامات انجام شده در این رابطه هیچگونه مشکلی برای گازرسانی به واحدهای صنعتی وجود ندارد واین آمادگی وجود دارد تابا تقاضای واحدهای صنعتی گازرسانی به آنها انجام شود.

رشید ادامه داد: درجهت کمک به رونق اقتصادی وحمایت از صنایع دستگاههای اجرایی استان وشهرستانها می بایست از تولیدات استانی به منظور تامین مایحتاج خوداستفاده کنند چراکه وقتی محصولات مورد نیاز در داخل استان تولید می شود دلیلی برای خرید آن از خارج از استان وجود ندارد.

به گزارش مهر؛ این کارخانه با مشارکت 100 درصدی جامعه ایثارگری استان راه اندازی با اعتباری بالغ بر 16 میلیارد ریال در زمینی به مساحت چهارهزار و475هزار متر مربع و1926متر مربع زیر بنا احداث شده است.

در حال حاضر این کارخانه در یک شیفت کاری با 15نفر اشتغال مستقیم و150 نفر اشتغال غیر مستقیم در حال فعالیت است که درنظر است در آینده ای نزدیک به سه شیفت کاری با 45 نفر اشتغال مستقیم و450 نفر اشتغال غیر مستقیم افزایش یابد.