جشن عاطفه ها هشتم مهرماه در مدارس کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فعالیتهای دانش آموزان سازمان دانشآموزی کشور با بیان این که برگزاری جشن عاطفهها برای دومین سال متوالی به سازمان دانشآموزی کشور واگذار شده گفت: جشن عاطفه ها پنجشنبه هشتم مهر با نام « زنگ عاطفه ها» آغاز می شود.
علی حسنی ادامه داد: پس از برنامهریزی و انجام هماهنگیهای لازم برای برگزاری جشن عاطفهها در آغاز سال تحصیلی 90-89 دستور العمل برگزاری این جشن را 21 شهریور به تمامی استانها ابلاغ کردیم تا سازمانهای دانشآموزی در استانها تمامی تلاش خود را برای هر چه بهتر برگزار شدن این جشن انجام دهند.
وی با اشاره به این که سازمان دانشآموزی وظیفه هماهنگی و پیگیری ایستگاههای جشن عاطفه ها در مدارس و مناطق آموزش و پرورش را بر عهده دارد، افزود: دانش آموزان عضو سازمان دانش آموزی در ایستگاههایی که در میادین و سطح شهر برپا می شود با لباسهای متحدالشکل حضور پیدا می کنند.
حسنی ادامه داد: اجرای ویژه برنامه های جشن عاطفه ها تنها صرف کمک به نیازمندان نبوده بلکه یکی از اهداف این مراسم فرهنگسازی در میان دانش آموزان است.
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