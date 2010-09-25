پیامدهای اسلام ستیزی در هلند بر روابط جاکارتا - آمستردام

به گزارش خبرگزاری مهر، "یونس افندی حبیبی" سفیر اندونزی در هلند روز گذشته در گفتگو با روزنامه هلندی فایننشیال با اشاره به احتمال لغو سفر رئیس جمهوری کشورش به آمستردام در صورت حضور رئیس حزب اسلام ستیز موسوم به آزادی در دولت جدید هلند، درباره پیامدهای منفی اسلام ستیزی در این کشور بر روابط دوجانبه هشدار داد.



حبیبی افزود : در صورت حضور ویلدرز رئیس حزب آزادی در دولت جدید هلند، در روابط اندونزی و این کشور مشکل ایجاد می شود و اگر ویلدرز بخواهد نظرات خود را در دولت تبلیغ کند بر روابط دو کشور تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت.



ویلدرز رئیس حزب ضد اسلامی آزادی در‌ واکنش به اظهارات سفیر اندونزی از ماکسیم فرهاخن وزیر امور خارجه هلند خواست سفیر اندونزی را اخراج کرده تا از این طریق نا‌رضایتی‌ خود را از این سخنان ابراز کند.

اندونزی بزرگترین کشور مسلمان جهان به شمار می رود و قرار است رئیس جمهوری این کشور از ۶ تا ۹ اکتبر(14 تا 17 مهر) به هلند سفر کند.