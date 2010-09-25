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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۶

به مناسبت هفته دفاع مقدس/

5 مهر ماه 50 هزار رزمنده آذربایجان شرقی گرد هم می آیند

5 مهر ماه 50 هزار رزمنده آذربایجان شرقی گرد هم می آیند

تبریز - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه عاشورا از گردهمایی 50 هزار نفری رزمندگان آذربایجان شرقی در روز پنجم مهر جاری به مناسبت گرامیداشت هفته فاع مقدس خبر داد.

سردار علی اکبر پورجمشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این گردهمایی همزمان با تجمع سراسری یک میلیون نفری رزمندگان هشت سال دفاع مقدس برگزار می شود.

وی افزود: در این تجمع بزرگ رزمندگانی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، ارتش و جهاد گردهم خواهند آمد.

به گفته فرمانده سپاه عاشورا،‌ شمار رزمندگان ارتش، سپاه و بسیج هم که در تجمع تبریز شرکت خواهند داشت، 10 هزار نفر خواهد بود.

پورجمشیدیان در ادامه به نقش آذربایجان در دفاع مقدس اشاره کرد و با کم‌نظیر خواندن این نقش تاکید کرد: لشکر عاشورا با سرمایه‌های بزرگ آذربایجان و فرماندهان سلحشور این دیار و بزرگانی چون شهیدان باکری، یاغچیان و شفیع‌زاده در دفاع مقدس درخششی خاص داشت.

فرمانده سپاه عاشورا همچنین با اشاره برنامه‌های هفته دفاع مقدس در آذربایجان شرقی اظهار داشت: ‌یکی از رویکردهای مهم سپاه خدمت‌رسانی به محرومان بوده است که در همین اساس بیمارستان صحرایی در چاراویماق برپا شد و به درمان رایگان مردم این منطقه می‌پردازد.

پورجمشیدیان تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود این بیمارستان به 20 هزار نفر ارائه خدمات کند.

کد مطلب 1158345

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