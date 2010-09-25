5 مهر ماه 50 هزار رزمنده آذربایجان شرقی گرد هم می آیند

سردار علی اکبر پورجمشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این گردهمایی همزمان با تجمع سراسری یک میلیون نفری رزمندگان هشت سال دفاع مقدس برگزار می شود.
وی افزود: در این تجمع بزرگ رزمندگانی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، ارتش و جهاد گردهم خواهند آمد.
به گفته فرمانده سپاه عاشورا، شمار رزمندگان ارتش، سپاه و بسیج هم که در تجمع تبریز شرکت خواهند داشت، 10 هزار نفر خواهد بود.
پورجمشیدیان در ادامه به نقش آذربایجان در دفاع مقدس اشاره کرد و با کمنظیر خواندن این نقش تاکید کرد: لشکر عاشورا با سرمایههای بزرگ آذربایجان و فرماندهان سلحشور این دیار و بزرگانی چون شهیدان باکری، یاغچیان و شفیعزاده در دفاع مقدس درخششی خاص داشت.
فرمانده سپاه عاشورا همچنین با اشاره برنامههای هفته دفاع مقدس در آذربایجان شرقی اظهار داشت: یکی از رویکردهای مهم سپاه خدمترسانی به محرومان بوده است که در همین اساس بیمارستان صحرایی در چاراویماق برپا شد و به درمان رایگان مردم این منطقه میپردازد.
پورجمشیدیان تاکید کرد: پیشبینی میشود این بیمارستان به 20 هزار نفر ارائه خدمات کند.
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