5 مهر ماه 50 هزار رزمنده آذربایجان شرقی گرد هم می آیند

سردار علی اکبر پورجمشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این گردهمایی همزمان با تجمع سراسری یک میلیون نفری رزمندگان هشت سال دفاع مقدس برگزار می شود.

وی افزود: در این تجمع بزرگ رزمندگانی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، ارتش و جهاد گردهم خواهند آمد.

به گفته فرمانده سپاه عاشورا،‌ شمار رزمندگان ارتش، سپاه و بسیج هم که در تجمع تبریز شرکت خواهند داشت، 10 هزار نفر خواهد بود.

پورجمشیدیان در ادامه به نقش آذربایجان در دفاع مقدس اشاره کرد و با کم‌نظیر خواندن این نقش تاکید کرد: لشکر عاشورا با سرمایه‌های بزرگ آذربایجان و فرماندهان سلحشور این دیار و بزرگانی چون شهیدان باکری، یاغچیان و شفیع‌زاده در دفاع مقدس درخششی خاص داشت.

فرمانده سپاه عاشورا همچنین با اشاره برنامه‌های هفته دفاع مقدس در آذربایجان شرقی اظهار داشت: ‌یکی از رویکردهای مهم سپاه خدمت‌رسانی به محرومان بوده است که در همین اساس بیمارستان صحرایی در چاراویماق برپا شد و به درمان رایگان مردم این منطقه می‌پردازد.

پورجمشیدیان تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود این بیمارستان به 20 هزار نفر ارائه خدمات کند.