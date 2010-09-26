علم قادر به تبیین خلقت نیست/ "ایمان" تنها پاسخگوی بشریت

به گزارش خبرگزاری مهر، راجر اسکروتن فیلسوف معروف بریتانیایی و استاد زیباییشناسی دانشگاه آکسفورد در یادداشتی که برای "وال استریت ژورنال" نوشته به نقد دیدگاه استفان هاوکینگ در مورد آغاز جهان پرداخته است.
استفان هاوکینگ فیزیکدان برجسته معاصر اخیراً اظهار داشته که نظرش را درباره نقش احتمالی خدا در خلق کهکشانها تغییر داده است. وی گفته است در نظریههای مربوط به خلقت کهکشانها جایی برای خدا نیست.
وی در تازهترین کتاب خود با عنوان "طرح بزرگ" آورده که نظریه انفجار بزرگ (مهبانگ) نه تنها اتفاقی یا به خواست خدا نبوده، بلکه نتیجهای اجتنابناپذیر از قوانین فیزیک بوده است.
اسکروتن معتقد است که نه کانت و نه اینشتاین معتقد نبودند که دانش فیزیک میتواند همه چیز را توضیح دهد. آنها نیز به محدودیتهای دانش بشری برای توضیح و تبیین همه مسائل واقف بودند.
او این سؤال را مطرح میکند که جهان چگونه آغاز شد؟ وی معتقد است از نظر برخی پاسخی برای این پرسش وجود ندارد.
دلیل این امر این است که خرد و معرفت بشری برای پاسخگویی به این سؤال محدودیتهایی دارد.
دلیل این امر این است که خرد و معرفت بشری برای پاسخگویی به این سؤال محدودیتهایی دارد.
به گفته اسکروتن برخی معتقدند که این پرسش دارای جواب است ولی این جواب از رهگذر علوم حاصل نمیشود بلکه این "ایمان" است که میتواند جواب این پرسش را بدهد.
اسکروتن معتقد است که هیچ نظریه علمی تا کنون معتقد نبوده که جهان از هیچ به وجود آمده باشد. او با تعجب و شگفتی میگوید چه چیزی شبیه به این دیدگاه وجود دارد که از هیچ به وجود آمده باشد.
وی معتقد است قبل از اینکه نیوتن قانون جاذبه زمین را طرح کند در مورد جهان دچار حیرت و شگفتی شده بود و آنرا تمجید میکرد.
نظریه مهبانگ (بیگ بنگ) به عنوان منشأ کهکشان به طور گسترده در میان دانشمندان مورد قبول بوده است. معروفترین فیزیکدان بریتانیا قبلا گفته بود که احتمال خلقت کهکشانها توسط خدا با درک علمی از کهکشانها سازگار است.
هاوکینگ در کتاب خود "تاریخچه زمان" (سال 1988) نقش خدا در خلقت کهکشانها را تأیید کرده بود. او اکنون در کتاب جدید خود که با "لئونارد ملودینو"، فیزیکدان آمریکایی تألیف کرده میگوید محتمل است کهکشانها از "هیچ" به وجود آمده باشند.
هاوکینگ در کتاب خود "تاریخچه زمان" (سال 1988) نقش خدا در خلقت کهکشانها را تأیید کرده بود. او اکنون در کتاب جدید خود که با "لئونارد ملودینو"، فیزیکدان آمریکایی تألیف کرده میگوید محتمل است کهکشانها از "هیچ" به وجود آمده باشند.
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