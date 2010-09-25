به گزارش خبرگزاری مهر، سید شهاب‌الدین صدر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مرحله معرفی نمایندگان اصولگرا از سوی نمایندگان استان‌ها در حال انجام است و به احتمال قوی انتخابات فراکسیون در نیمه مهرماه برگزار خواهد شد افزود:انتخابات قبلی فراکسیون سال گذشته 17 مهرماه انجام شد و قاعدتا اگر بخواهیم انتخابات امسال نیز سر موعد برگزار شود باید نیمه مهرماه انتخابات فراکسیون را برگزار کنیم.

عضو شورای مرکزی اصولگرایان با تشریح روند انتخابات فراکسیون اصولگرایان، اظهارداشت: طبق اساسنامه فراکسیون، قبل از انجام انتخابات هیئت رئیسه، ابتدا باید مجامع استانی اصولگرایانی که در استان‌ها هستند، نمایندگان خود را برای عضویت در شورای مرکزی انتخاب کنند تا در مرحله بعدی این شورا تشکیل جلسه دهد و اعضای هیئت رئیسه را که متشکل از رئیس، دو نایب رئیس، دو منشی و کارپرداز هستند، انتخاب کند.

وی افزود: در حال حاضر نمایندگان مجامع اصولگرای استان‌ها در حال معرفی نمایندگان خودشان برای عضویت در شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان هستند و به احتمال قوی در دو هفته آینده جلسه شورای مرکزی برای انتخاب هیئت رئیسه جدید تشکیل خواهد شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با اشاره به حضور فعال خود در فراکسیون اصولگرایان و شورای مرکزی این فراکسیون، کاندیدا شدن خود برای انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان را بسته به نظر و صلاحدید اعضای شورای مرکزی این فراکسیون اعلام کرد.

صدر یادآور شد: دلیل اصلی اعضای فراکسیون اصولگرایان برای حضور و فعالیت در این فراکسیون خدمت به مردم در راستای اهداف انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری است و نامزد شدن من نیز در هیئت رییسه این فراکسیون بستگی به نظر اعضای شورای مرکزی آن دارد.

