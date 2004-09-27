مسجد جامعي : حوزه نشر ، نيازمند آرامش است

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي معاونت امور فرهنگي در اين مراسم ، مسجد جامعي ضمن تقدير ازخدمات مجيد صيادي در حوزه نشر گفت: تركيب حاضران در جلسه نشان مي دهد كه ايشان در حوزه فعاليت هايشان توفيق داشته اند و كارنامه درخشان و قابل قبولي از خود در عرصه نشر به جاي گذاشته اند.

وي افزود: برنامه هايي همچون ساماندهي امور اقليت هاي مذهبي كشور ايجاد زمينه بحث و گفتگو و نقد و بررسي ميان ناشران، نويسندگان و مسوولان فرهنگي و اجراي سياستهاي حمايتي از ناشران و پديدآورندگان در عرصه نشر، اعتماد سازي و تعامل بين گروههاي مختلف در حوزه كتاب، پيگيري و حل كردن مشكلات و اختلافات بين ناشر و مولف در شوراهاي داوري فرهنگي از جمله فعاليت هايي است كه در اين چند سال اخير با مديريت خوب آقاي صيادي مورد توجه واقع شده و به نتيجه رسيده است.

مسجد جامعي در ادامه ضمن اشاره به سوابق و فعاليتهاي مرادي نيا به عنوان مديركل جديد مراكزوروابط فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: آقاي مرادي نيا نيز ازچهره هاي فرهنگي و داراي آثاروتاليفهاي گوناگون درحوزه نشرهستند وازنزديك بامسايل و برنامه هاي حوزه كتاب آشنايي دارند و خوشبتخانه تجربيات ارزشمند و خوبي در اين حوزه كسب كرده اند. بنابر اين ضروري است دراين حوزه گامي به جلو برداشته شود واگرهركس درحد وتوان خودش درپيشبرد اهداف و سياستهاي فرهنگي نظام گامي به جلوبردارد به طور قطع شاهد دستاوردهاي قابل توجه وارزشمندي درتمامي حوزه هاي فرهنگي به ويژه، عرصه نشر خواهيم بود.