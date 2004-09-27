به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي معاونت امور فرهنگي در اين مراسم ، مسجد جامعي ضمن تقدير ازخدمات مجيد صيادي در حوزه نشر گفت: تركيب حاضران در جلسه نشان مي دهد كه ايشان در حوزه فعاليت هايشان توفيق داشته اند و كارنامه درخشان و قابل قبولي از خود در عرصه نشر به جاي گذاشته اند.
وي افزود: برنامه هايي همچون ساماندهي امور اقليت هاي مذهبي كشور ايجاد زمينه بحث و گفتگو و نقد و بررسي ميان ناشران، نويسندگان و مسوولان فرهنگي و اجراي سياستهاي حمايتي از ناشران و پديدآورندگان در عرصه نشر، اعتماد سازي و تعامل بين گروههاي مختلف در حوزه كتاب، پيگيري و حل كردن مشكلات و اختلافات بين ناشر و مولف در شوراهاي داوري فرهنگي از جمله فعاليت هايي است كه در اين چند سال اخير با مديريت خوب آقاي صيادي مورد توجه واقع شده و به نتيجه رسيده است.
مسجد جامعي در ادامه ضمن اشاره به سوابق و فعاليتهاي مرادي نيا به عنوان مديركل جديد مراكزوروابط فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: آقاي مرادي نيا نيز ازچهره هاي فرهنگي و داراي آثاروتاليفهاي گوناگون درحوزه نشرهستند وازنزديك بامسايل و برنامه هاي حوزه كتاب آشنايي دارند و خوشبتخانه تجربيات ارزشمند و خوبي در اين حوزه كسب كرده اند. بنابر اين ضروري است دراين حوزه گامي به جلو برداشته شود واگرهركس درحد وتوان خودش درپيشبرد اهداف و سياستهاي فرهنگي نظام گامي به جلوبردارد به طور قطع شاهد دستاوردهاي قابل توجه وارزشمندي درتمامي حوزه هاي فرهنگي به ويژه، عرصه نشر خواهيم بود.
در مراسم معارفه مديركل جديد مراكز روابط فرهنگي وزارت ارشاد عنوان شد
مسجد جامعي : حوزه نشر ، نيازمند آرامش است
وزير ارشاد در مراسم معارفه مديركل جديد مراكز و روابط فرهنگي اين وزارتخانه گفت : حقيقتا حوزه نشر نياز به آرامش دارد البته اين به معناي بي تفاوتي و بي توجهي نسبت به رويدادها و مشكلات حوزه نشر نيست ، در اين عرصه به دليل حساسيت هاي اصحاب فرهنگ و انديشه ، مسايل و مشكلات حوزه كتاب بايد با تدبير و درايت حل شود .
به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي معاونت امور فرهنگي در اين مراسم ، مسجد جامعي ضمن تقدير ازخدمات مجيد صيادي در حوزه نشر گفت: تركيب حاضران در جلسه نشان مي دهد كه ايشان در حوزه فعاليت هايشان توفيق داشته اند و كارنامه درخشان و قابل قبولي از خود در عرصه نشر به جاي گذاشته اند.
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