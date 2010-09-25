خوابگاه های غیر مجاز در همدان تعطیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی اکبر فامیل کریمی ظهر شنبه در جلسه کمیسیون دانشجویی استان همدان، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، اظهارداشت: تعطیل کردن این مراکز غیر مجاز باید سرعت یابد.

فامیل کریمی با تاکید بر اینکه طبق گزارش های موجود، اسامی همه خوابگاه ها فعال غیر مجاز به اداره اماکن نیروی انتظامی اعلام شده است، افزود: چنانچه نهادهای مسئول به ویژه ادارات اماکن تحت مدیریت نیروی انتظامی سهل انگاری کنند، مسئولیت هرگونه تخلف در این خوابگاه ها متوجه این متولیان خواهد بود.

فامیل کریمی در رابطه با ایجاد دانشگاه های تک جنسیتی نیز افزود: این موضوع به عنوان یکی از موضوع های مهم در استان همدان مطرح است و در این راستا هر گونه اقدام و فعالیتی با تدبیر و عقلانیت کامل صورت می گیرد.

وی به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و نقش دانشجویان در اجرای این برنامه اشاره کرد و با بیان اینکه باید طرح هدفمند کردن یارانه ها در دانشگاه ها به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و مشکلات این طرح مورد بازبینی قرار گیرد، اظهار داشت: یکی از مراکز و پایگاه هایی که می تواند به انجام هر چه بهتر طرح هدفمند کردن یارانه ها کمک کند، دانشگاه ها و مراکز علمی است که می توانند با تشریح و تبیین موضوع جامعه برای اجرایی کردن طرح آماده کند.

وی با اشاره به برخی از کارشکنی ها و مخالفت ها با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، افزود: متاسفانه برخی اشخاص، گروه ها و تشکل ها با طرح موضوعاتی انحرافی، قصد ناامید کردن مردم از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را دارند.

فامیل کریمی با تاکید بر نقش مهم کمیسیون دانشجویی در شفاف سازی این طرح، اظهارداشت: نهادهای مسئول بایستی این طرح را برای عموم مردم و دیگر مسئولان به طور شفاف و واضح مطرح کنند.