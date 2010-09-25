افزایش 130 درصدی آمار حوادث و تلفات جاده ای در سربیشه

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید‌علیرضا حسینی ظهر شنبه در شورای ترافیک شهرستان سربیشه افزود: استقرار نیروهای پلیس در شهرستان سربیشه با توجه به سانحه‌خیز بودن، تردد زیاد خودروهای سبک و سنگین ترانزیتی در محورهای اصلی، فعال‌شدن گمرک رسمی ماهیرود و عبور روزانه 120 دستگاه کامیون باری ضرورت دارد.

وی با اشاره به افزایش130درصدی آمار حوادث و تلفات جاده‌ای در این محور نسبت به شش ماه مشابه سال گذشته اظهار داشت: پیگیری ‌های لازم از طریق فرماندهی ناجا، پایانه‌ های استان و فرمانداری تاکنون به نتیجه ‌ای نرسیده است که باید احداث باند دوم جاده اصلی خضری ـ بیرجند ـ نهبندان در دستور کار راه و ترابری استان قرار گیرد.

حسینی افزود: تسهیل امور، کاهش هزینه‌ ها و تصادفات در مباحث ترافیکی از جمله اهداف مصوبات شورای ترافیک است که باید به سرعت اجرا شود.

معاون برنامه ‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری سربیشه نیز گفت: نصب سرعت ‌گیر در برخی از خیابان‌های سطح شهر سربیشه از مصوبات قبل شورای ترافیک است که تاکنون در این زمینه اقدام نشده است.

رضا خسروی افزود: شهرداری مجددا باید توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی شهرستان در راستای انتخاب محل‌های ضروری برای نصب سرعت ‌گیر اقدام کند.

وی ادامه داد: اداره راه و ترابری نیز با توجه به اعلام نقاط حادثه‌ خیز و نواقص جاده‌های شهرستان باید ضمن بررسی در حد مقدورات نسبت به رفع نواقص و نصب تابلو در محل‌های مورد نیاز به ترتیب اولویت اقدام کند.

نماینده فرماندهی پلیس راه بیرجند نیز آمار بالای تصادفات در محورهای شهرستان را نگران ‌کننده خواند و گفت: در بحث حوادث جاده‌ای عامل راننده، جاده و اتومبیل تأثیرگذار است.

محمد کریم‌ آبادی افزود: جاده‌های استان به ویژه جاده‌های روستایی از کیفت مطلوبی برخوردار نیستند و در تصادفات خودروهای سنگین به دلیل نبود جرثقیل بزرگ، کار امداد و بازگشایی محور با تأخیر انجام می ‌شود.

وی یادآور شد: اشکالات فنی جاده‌های روستایی شهرستان شامل پیچ‌های خطرناک، نداشتن گاردیل و علایم راهنمایی مناسب در بعضی مسیرها است که باید توسط اداره راه و ترابری استان و شهرستان رفع نقص شود.

رضا حسن‌زاده نماینده سازمان پایانه‌های خراسان‌جنوبی نیز از اجرای دوره‌های آموزشی برای کلیه روستاهای واقع در حاشیه جاده‌ها در مهرماه سال جاری در شهرستان سربیشه خبر داد و گفت: این برنامه به صورت نمادین در روز پنجم مهرماه در شهر مود اجرا می‌ شود و به دانش‌آموزان بسته‌ های آموزشی و لباس فرم اعطا می‌ شود.

در ادامه مصوب شد در راستای جاده کمربندی در شهرهای سربیشه و مود طرح کارشناسی انجام شود و با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید شهرداری نسبت به بهسازی و بازگشایی پیاده ‌روهای سطح شهر اقدام کند.