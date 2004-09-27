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۶ مهر ۱۳۸۳، ۱۹:۴۲

در ديدار وزير امور اسلامي بحرين و رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي عنوان شد:

تاكيد بر گسترش روابط فرهنگي، مذهبي ايران و بحرين

معاون نخست وزير و وزير امور اسلامي بحرين عصر روز يكشنبه در ديدار با رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات بر تحكيم روابط همه جانبه دو كشور به خصوص در زمينه هاي فرهنگي - مذهبي تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، شيخ عبدالله بن خالد آل خليفه در اين ديدار ايران را كشوري بزرگ و با پشتوانه اي عظيم از خدمات علمي براي جهان اسلام و مسلمانان دانست.

در اين ديدار كه وزير امورشهرداري ها وجمعي از مقامهاي بحرين نيز حضور داشتند شيخ عبدالله بن خالد خليفه اظهار داشت، ما برادران مسلمان وظيفه داريم در شرايط كنوني جهان در كنار هم بوده و با همكاري برادرانه عظمت اسلام و مسلمانان را حفظ كنيم.

وي اظهار اميدواري كرد با امضاء موافقتنامه همكاري هاي فرهنگي، مذهبي بين دو كشور، روابط دو كشور روزبه روز توسعه يابد.

حجت الاسلام و المسلمين محمدي عراقي، رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي نيز در اين ديدار با استقبال از پيشنهاد وزير امور اسلامي بحرين، گفت: موفقيت و پيشرفت مردم بحرين را پيشرفت خود مي دانيم و مردم بحرين در قلب ما جاي دارند.وي با اشاره به اينكه بايد گامهاي استوارتري در وحدت اسلامي بين دو كشور برداشت: افزود: عامل استحكام روابط دو كشور توحيد، ايمان به خدا، ايمان به رسالت وحب اهل بيت (ع) است كه پيوندي ناگسستني است.

محمدي عراقي گفت: دو كشور با نزديك شدن به هم مي توانند ضمن نشان دادن عزت و عظمت مسلمانان در منطقه و جهان، الگويي براي جهان اسلام باشند.

 

کد مطلب 115837

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